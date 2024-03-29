Боаоский Азиатский форум: дополнительные возможности для углубления казахстанско-китайских отношений

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Гадельшиев Адильхан, эксперт Института Евразийской интеграции

Проводимый на острове Хайнань Боаоский Азиатский Форум затрагивает серьезные и важные для Казахстана и Китая темы

Фото: Акорда

Нам нужно развивать такие направления, как энергетический переход, зеленое и низкоуглеродное развитие, технологические инновации, искусственный интеллект, ускорение цифровой торговли. И это, как раз, те области, в которых КНР высокими темпами расширяет свои позиции. Китай для нашей страны выступает в качестве одного из ключевых торговых партнеров и технологического лидера, способного оказать поддержку для прогрессивного и стабильного будущего РК.

В свою очередь, Казахстан, являясь лидирующей экономикой в Центральной Азии, в условиях глобализации, очень важен для Китая в качестве надежного партнера по построению более справедливой международной финансовой системы.

По сути, все вопросы, которые были обозначены главой государства на пленарной сессии БАФ, такие как расширение финансовых потоков, повышение прозрачности цепочек поставок посредством цифровизации, укрепление технологического сотрудничества с ведущими азиатскими технологическими гигантами в целях реализации совместных инновационных IТ-проектов, расширение транзитно-транспортного сотрудничества, тесно взаимосвязаны с повесткой мероприятия, тема которой — «Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность». Более того, все озвученные президентом темы, направленные на углубление практического сотрудничества, очень выгодны для обеих стран. Их реализация носит прагматичный характер.

Соответственно, участие Казахстана на всех важных международных форумах (БАФ, Давос, ПМЭФ и др.) ярко демонстрирует, что глава государства уделяет особое внимание продвижению международного сотрудничества, привлечению инвесторов в нашу экономику, расширению культурно-гуманитарных связей.

 

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