Бочча как система ценностей Статьи 12 марта 2025 г. 4:35 4 Ербол Тишкамбаев Маулен Ашимбаев вручил награды победителям республиканского турнира фото пресс-службы Сената Парламента РК Финал ежегодного открытого республиканского турнира по бочча памяти первого тренера Султанбека Орынбасарова состоялся во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Участие в торжественной церемонии принял спикер Сената Парламента, президент Казахстанской Федерации по бочча Маулен Ашимбаев. Приветствуя спортсменов, Маулен Ашимбаев подчеркнул значимый вклад первого тренера по бочча Султанбека Орынбасарова, который увидел когда-то потенциал в ребятах с особенностями в развитии и смог стать для них путеводной звездой в мир спорта и достижений. Растущее с каждым годом количество желающих присоединиться к сообществу боччистов, участвовать в турнирах и спартакиадах, а также интерес родителей и открывающиеся филиалы федерации во всех регионах служат ярким свидетельством востребованности данного вида спорта. Вместе с тем Маулен Ашимбаев отметил важность дальнейшего построения инклюзивного общества, чему приоритетное внимание уделяется со стороны Главы государства. – Президент страны Касым-Жомарт Токаев неизменно подчеркивает важность построения общества, в котором каждый гражданин имеет равные возможности. Сегодняшний турнир особенный, он посвящен человеку, который очень многое сделал для распространения в нашем обществе культуры инклюзии. Благодаря Султанбеку бочча начала развиваться в Казахстане, и сегодня мы видим, каких хороших результатов достигает это движение. Бочча – это не только параспорт, это культура, движение инклюзии и способ распространения правильной системы ценностей. Это важный и нужный инструмент социализации детей с особыми потребностями для адаптации к взрослой жизни, – подчеркнул Маулен Ашимбаев и поблагодарил родителей, тренеров и организаторов за проведение турнира. Программа турнира наряду с индивидуальными включала командные и парные соревнования. Его главная цель – выявить лучших боччистов страны, привлечь внимание общественности к мерам по созданию инклюзивного общества, равных прав и возможностей людей с инвалидностью. По итогам турнира в командных соревнованиях первое место разделили сборные Астаны и области Жетысу. Второго места удостоилась другая команда столицы, а третьего – спортсмены Западно-Казахстанской области. В парных соревнованиях в классе ВС3 первое место заняли сборные Жамбылской области и города Астаны, второе – Астаны, третье место разделили между собой Жамбылская и область Жетысу. В парных соревнованиях в классе ВС4 победили спортсмены из Жетысуской области, второе место заняла парная команда Мангистауской области, а третье место – команда Жамбылской области. Открытый республиканский турнир по бочча проходил в столичном спортивном комплексе «Аспан» и во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова с 5 по 10 марта. Участие в нем приняли 130 спортсменов. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Спортсмены представляли 14 регионов страны, включая города Астану, Алматы и Шымкент, а также Карагандинскую, Атыраускую, Павлодарскую, Мангистаускую, Жамбылскую области, а также области Жетысу и Абай. Турнир был организован Казахстанской федерацией бочча при поддержке акимата города Астаны, группой компаний ERG и других партнеров и спонсоров. #турнир #Маулен Ашимбаев #бочча #награды