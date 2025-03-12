Бочча как система ценностей

Финал ежегодного открытого респуб­ликанского турнира по бочча памяти первого тренера ­Султанбека Орынбасарова состоялся во Дворце единоборств имени Жаксылыка ­Ушкемпирова. Участие в торжественной церемонии принял спикер Сената Парламента, президент Казахстанской Федерации по бочча Маулен Ашимбаев.

Приветствуя спортсменов, Маулен Ашимбаев подчеркнул значимый вклад первого тренера по бочча Султанбека Орынбасарова, который увидел когда-то потенциал в ребятах с особенностями в развитии и смог стать для них путеводной звездой в мир спорта и достижений. Растущее с каждым годом количество желающих присоединиться к сообществу боччистов, участвовать в турнирах и спартакиадах, а также интерес родителей и открывающиеся филиалы федерации во всех регионах служат ярким свидетельством востребованности данного вида спорта.

Вместе с тем Маулен Ашимбаев отметил важность дальнейшего построения инклюзивного общества, чему приоритетное внимание уделяется со стороны Главы государства.

– Президент страны Касым-Жомарт ­Токаев неизменно подчеркивает важность построения общества, в котором каждый гражданин имеет равные возможности. Сегодняшний турнир особенный, он посвящен человеку, который очень многое сделал для распространения в нашем обществе культуры инклюзии. Благодаря Султанбеку бочча начала развиваться в Казахстане, и сегодня мы видим, каких хороших результатов достигает это движение. Бочча – это не только параспорт, это культура, движение инклюзии и способ распространения правильной системы ценностей. Это важный и нужный инструмент социализации детей с особыми потребностями для адаптации к взрослой жизни, – подчеркнул Маулен Ашимбаев и поблагодарил родителей, тренеров и организаторов за проведение турнира.

Программа турнира наряду с индивидуальными включала командные и парные соревнования. Его главная цель – выявить лучших боччистов страны, привлечь внимание общественности к мерам по созданию инклюзивного общества, равных прав и возможностей людей с инвалидностью.

По итогам турнира в командных соревнованиях первое место разделили сборные Астаны и области Жетысу. Второго места удостоилась другая команда столицы, а третьего – спортсмены Западно-Казах­станской области. В парных соревнованиях в классе ВС3 первое место заняли сборные Жамбылской области и города Астаны, второе – Астаны, третье место разделили между собой Жамбылская и область Жетысу. В парных соревнованиях в классе ВС4 победили спортсмены из ­Жетысуской области, второе место заняла парная команда Мангистауской области, а третье место – команда Жамбылской области.

Открытый республиканский турнир по бочча проходил в столичном спортивном комплексе «Аспан» и во Дворце единоборств имени Жаксылыка ­Ушкемпирова с 5 по 10 марта. Участие в нем приняли 130 спортсменов. Это поч­ти вдвое больше, чем в прошлом году. Спортсмены представляли 14 регионов страны, включая города Астану, Алматы и Шымкент, а также Карагандинскую, Атыраускую, Павлодарскую, Мангистау­скую, Жамбылскую области, а также области ­Жетысу и Абай. Турнир был организован Казах­станской федерацией бочча при поддерж­ке ­акимата города Астаны, группой компаний ERG и других партнеров и спонсоров.