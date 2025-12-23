Поединки с участием казахстанских боксеров Махмуда Сабырхана и Сагындыка Тогамбая номинированы на звание «Лучшего боя года» от World Boxing, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

В организации высоко оценили бой Махмуда Сабырхана против американца Аарона Джуда и бой Сагындыка Тогамбая против еще одного боксера из США — Малачи Джорджеса. Оба поединка прошли на Кубке мира в Астане в июле.

Также в числе номинантов оказались следующие бои: Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан) — Билгуунсайхан Хархуу (Монголия), Юлия Шеремета (Польша) — Хуморабону Мамажонова (Узбекистан) — оба поединка прошли на Кубке мира в Варшаве (Польша), а также бой Луис Оливейра (Бразилия) — Павел Брах (Польша) на Кубке мира в Фос-ду-Игуасу (Бразилия).