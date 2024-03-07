Более 1000 тюльпанов подарят женщинам волонтеры в Астане

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Волонтеры молодежного ресурсного центра «Астана жастары» в канун Международного женского праздника радуют жительниц столицы поздравлениями, цветами и шоколадом, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации акимата Астаны, букеты тюльпанов и шоколад раздают женщинам в густонаселенных местах города. Акция проводится ежегодно.

«Наша цель - подарить праздничное настроение представительницам прекрасной половины человечества. Хочется пожелать милым дамам счастья, здоровья и благополучия», - сказал один из волонтеров Ерасыл Амантай.

Астанчанки в свою очередь остались довольны оказанным вниманием и поблагодарили ребят за проявленную заботу.

«Большое всем спасибо! Очень неожиданно и приятно. Настроение сразу поднялось. Желаю каждой женщины личного счастья!», - сказала Айнур Смайылова.

В городской администрации добавили, что акция продолжается. Всего волонтеры подарят более 1 000 цветов и шоколадок.

#Астана #акимат #волонтеры #тюльпаны

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