Более 130 кг марихуаны изъяли у пастуха в Жамбылской области

Общество

Пастух на территории крестьянского хозяйства, пользуясь отсутствием хозяев, долгое время хранил запрещенные вещества.

Фото: polisia.kz

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области задержали в Меркенском районе 45-летнего наркосбытчика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как стало известно, пастух на территории крестьянского хозяйства, пользуясь отсутствием хозяев, долгое время хранил запрещенные вещества.

"В ходе осмотра территории он указал на два тайника, где под деревьями были спрятаны три пакета с веществом растительного происхождения со специфическим запахом и два сита, в 400 метрах от первого тайника найдено 6 мешков и 3 пакета с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Изъятые вещества, согласно результатам экспертизы, являются наркотическим средством "марихуана высушенная" общим весом более 130 кг", - проинформировали в полиции.

Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Меркенского района.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК "Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", – сообщил начальник УПН ДП Алим Бажикбаев.

 

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