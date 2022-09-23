Более 14 млн тенге пытался незаконно вывезти иностранец из Казахстана в Турцию

Сотрудники таможенного поста «Орал-ЦТО» департамента госдоходов по Западно-Казахстанской области совместно с пограничной службой КНБ РК задержали гражданина одной из стран ЕАЭС. В момент задержания у него были обнаружены наличные деньги в сумме 14,5 млн тенге, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Нарушителя выявили в ходе проверки пассажиров, убывающих международным рейсом «Уральск - Анталья».

«В момент задержания были выявлены 14,5 млн тенге или 30 318 долларов, которые нарушитель провозил в полиэтиленовом пакете вместе с вещами. К нему были применены меры административного взыскания в соответствии с законодательством Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов Минфина РК.

В ведомстве напомнили, что согласно нормам Таможенного Кодекса ЕАЭС, таможенному декларированию подлежат наличные деньги и (или) дорожные чеки, если их общая сумма при их единовременном ввозе/вывозе на таможенную территорию Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Кроме этого указом президента запрещен вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов, а также золотых слитков аффинированного золота и инвестиционных монет из золота и из серебра.