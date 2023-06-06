Как открыть государственный образовательный депозит

В рамках программы государственных образовательных накопительных сбережений AQYL на детей открыто 14 149 вкладов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

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В министерстве поясняют, что цель образовательного вклада – накопить на оплату обучения.

Для открытия депозита нужны всего 2 документа: удостоверение личности одного из родителей, свидетельство о рождении и ИИН ребенка.

Минимальный первоначальный взнос – 3 МРП (размер одного МРП в 2023 году – 3 450 тенге). Вклад действует от 3-х до 20 лет.

Депозит можно открыть как в банках, так и в компаниях по страхованию жизни. Список участвующих в проекте фининститутов ограничен.

Размер ставки вознаграждения зависит от социального статуса семьи или ребенка и составляет 5-7%, также предусмотрена ежегодная премия государства на накопленную сумму с процентами. Однако если вкладчики захотят снять деньги с депозита для других целей, госпремия будет исключена.

Как рассказали консультанты АО «Финансовый центр», периодичность и размер взносов вкладчик определяет сам. Кроме того, в зависимости от технических возможностей фининститута депозит можно пополнять онлайн.

С недавнего времени к программе подключились страховые компании, который предоставляют сберегательный образовательный счет с процентами в рамках накопительного страхования жизни.

Когда ребенок поступает в учебное заведение, банк перечисляет платежи за обучение с требуемой периодичностью оплаты. Если ребенок поступает в иностранный вуз, то перевод можно будет осуществить 1 раз.

В случае поступления на грант средства с депозита можно снять либо переписать вклад на имя другого ребенка, а также продолжить накопление для получения других уровней образования.