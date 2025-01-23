Более 1,6 тысяч билбордов с рекламой букмекерских контор демонтировали в Казахстане

Ход выполнения требований законодательства об ограничении на рекламу букмекерских контор и тотализаторов был рассмотрен на совещании под председательством заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев отметил, что для обеспечения исполнения законодательства ведомство совместно с областными и городскими акиматами, а также Минкультуры и информации осуществляет регулярный мониторинг наружной рекламы и отечественных СМИ. В результате этой работы были демонтированы более 1,6 тыс. билбордов.

В 2024 году в информационную систему «Кибернадзор» было добавлено свыше 10 тыс. сайтов, рекламирующих незаконные азартные игры и ставки, для последующего блокирования.

«Граждане, заметившие незаконную рекламу букмекерских контор на улицах или в СМИ, могут подать жалобу в министерство. При наличии достаточных доказательств ведомство направляет запросы в соответствующие акиматы и Министерство культуры и информации для сбора материалов, необходимых для возбуждения дела об административном правонарушении», — пояснил Мирас Тулебаев.

Вице-премьер поручила заинтересованным государственным органам и областным акиматам тщательно контролировать соблюдение требований законодательства.

«Не должно допускаться размещение рекламы в неразрешенных местах. Было доложено о блокировке нескольких тысяч сайтов. Однако в интернете все еще есть реклама букмекерских контор. В этой связи отраслевые министерства должны усилить работу по мониторингу», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Согласно введенным ограничениям, реклама букмекерских контор и тотализаторов запрещена на открытых пространствах, фасадах зданий, транспортных средствах и наружных конструкциях, за исключением мест расположения букмекерских контор или тотализаторов, внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов. Логотипы и товарные знаки букмекерских контор не могут использоваться в рекламе иных бизнесов и т.д.

Отметим, что в соответствии со статьей 455 Кодекса об административных правонарушениях, размер штрафа за распространение рекламы букмекерских контор составляет от 236 тыс. до 1,5 млн тенге.