Более 1,7 млрд тенге задолжали работникам казахстанские предприятия

Руководителям данных предприятий было выдано 189 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 24,6 млн тенге.

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По состоянию на 1 марта государственными инспекторами труда на 175 предприятиях Казахстана выявлена задолженность по заработной плате перед 10 тыс. работниками на сумму более 1,7 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Руководителям данных предприятий было выдано 189 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 24,6 млн тенге.

"В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 7,9 тыс. работников. Им выплачено 1,3 млрд тенге", - сообщили в Минтруда.