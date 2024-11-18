Более 170 тысяч казахстанцев ограничили себя в азартных играх

Пилотный проект по внедрению онлайн-услуги для самоограничения от участия в азартных играх, реализуемый с 18 марта 2024 года, демонстрирует положительную динамику, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотерей Министерства туризма и спорта, через мобильное приложение eGov mobile заявки на самоограничение подали 168 250 человек, в письменной форме — 2 311 человек.

Большинство из них лица в возрасте от 31 до 35 лет.

Напомним, что согласно принятому в июле этого года закону по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности, запрещено допускать к азарт­ным играм и пари лица, включенные в Единый реестр должников. За допуск долж­ников, лиц младше 21 года и самоограниченных предусмотрен штраф от 1 млн до 3,7 млн тенге с приостановлением лицензии.

Увеличен максимальный срок самостоятельного ограничения физлиц от участия в азартных играх и пари до 10 лет. Введен запрет на участие в азартных играх для госслужащих и военных. Нарушителей будут увольнять по отрицательным мотивам.