Лудоманам помогут избавиться от зависимости

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Игорь Прохоров

Вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев сообщил на брифинге в СЦК о мерах по борьбе с незаконным игорным бизнесом и его последствиями.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, принятый 8 июля закон по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности предусматривает 150 поправок в восемь кодексов и 14 законов. В частности, он запрещает наружную букмекерскую рекламу. Исключение делается только для офисов букмекеров, помещений спортивных сооружений и экипировки спортсменов.

Аналогичная норма предусмот­рена и в отношении масс-медиа. Исключение сделано для спортивных СМИ и неспортивных местных каналов, ведущих прямую трансляцию международных соревнований.

Граждане не будут получать SMS с рекламой букмекеров. Для нарушителей закон предусматривает административную ответственность.

Запрещается допускать к азарт­ным играм и пари лица, включенные в Единый реестр должников. За допуск долж­ников, лиц младше 21 года и самоограниченных вводится административная ответственность – штраф от 1 млн до 3,7 млн тенге с приостановлением лицензии.

Увеличен максимальный срок самостоятельного ограничения физлиц от участия в азартных играх и пари до 10 лет. На сегодня в этом списке состоят более 140 тыс. человек.

Вводится запрет на участие в азартных играх для госслужащих и военных. Нарушителей будут увольнять по отрицательным мотивам.

Среди новшеств также порядок лечения лудоманов без постановки на диспансерный учет. Предполагается, что консультативное наблюдение позволит обеспечить пострадавших качественной бесплатной медицинской помощью.

Запрещаются платежи в пользу нелегальных организаторов игорного бизнеса. Законом предусмот­рены серьезные огра­ничения на продажу лотерей. Электронная продукция соответствующих операторов будет доступна исключительно на их официальных интернет-ресурсах и в мобильных приложениях. Теперь лотерейные билеты не будут продаваться в жилых домах, организациях культуры, образования и здравоохранения, в культовых учреж­дениях, а также в радиусе ста метров от школ, университетов, больниц и поликлиник.

Отдельно Мирас Тулебаев остановился на Комплексном плане по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании на 2024–2026 годы. По итогам его реализации планируется на 42% (с 350 тыс. до 201 тыс.) снизить количество активных клиентов букмекеров и казино. Кроме того, предусмотрено довести охват проходящих бесплатную реабилитацию лудоманов до 300 человек (сейчас 19).

В первом полугодии 2024 года проведены внеплановые и плановые проверки четырех букмекерских контор и двух залов игровых автоматов в Конаеве, а также внеплановая проверка оператора лотереи. По их итогам одна букмекерская контора лишена лицензии, на два зала игровых автоматов и оператора лотереи наложены штрафы на сумму более 8 млн тенге.

Впервые в Казахстане начата работа по борьбе с незаконными лотереями в социальных сетях (Instagram, TikTok). За организацию таковой к административной ответственности привлечены 16 граждан. На рассмотрение суда направлены 30 протоколов о правонарушениях, еще по 35 фактам собираются материалы для привлечения к ответственности за незаконные розыгрыши в соц­сетях.

Ведется работа по выявлению организаторов интернет-казино и нелегальных букмекерских сайтов. Выявлены три организатора пяти таких ресурсов.

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