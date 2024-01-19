Более 2 млрд тенге выделили на ЭКО в Астане в 2023 году

Информацию об этом сообщили в акимате Астаны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По данным столичного филиала Фонда соцмедстрахования, в 2023 году, в рамках ОСМС, на процедуры ЭКО на сумму 2,3 млрд тенге направлено 2 069 женщин. Всего было выделено 554 квот на проведение ЭКО.

В городской администрации напомнили, что в прошлом году беременные женщины, входящие в льготную категорию получили 2 млн услуг, связанных с наблюдением у врачей. Это лабораторные и диагностические исследования, скрининги и другие необходимые медуслуги, общее финансирование которых составило 3,3 млрд тенге из средств ОСМС.

«На лечение 43 тысяч астанчанок в круглосуточных стационарах акушерского профиля направили 6,8 млрд тенге. 831 женщина фертильного возраста получила препараты для лечения железодефицитной анемии стоимостью 1,68 млн тенге», — говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году по ОСМС также предусмотрены 9,25 млн тенге на финансирование лекарств для предупреждения врожденных пороков плода.

«Своевременный скрининг — залог крепкого здоровья мамы и малыша. Беременные могут пройти пренетальные скрининги 1-го, 2-го, 3-го триместра в рамках ОСМС. А в отделении наблюдения беременных, а также беременных высокой группы риска расширен перечень обследования. Для пациентки все это будет бесплатно», — пояснила заместитель директора по амбулаторной службе городской многопрофильной больницы № 2 Астаны, акушер-гинеколог высшей категории Сауле Ибраева.

По всем возникшим вопросам о медицинской помощи беременные женщины могут обратиться в Фонд через мобильное приложение Qoldau 24/7, Telegram-бот @saqtandyrybot, единый контакт-центр 1414 и сайт fms.kz.