Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По меньшей мере 21 человек погиб в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Мексике на автомагистрали Куакнопалан–Оахака. Об этом сообщил министр внутренних дел штата Пуэбла Самуэль Агилар Пала, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Согласно первым сообщениям, в аварии участвовали три транспортных средства. Предварительный итог - 18 человек погибли на месте, ещё трое скончались в больнице. Несколько человек получили ранения и находятся под медицинским наблюдением», - написал Агилар Пала в своем блоге в соцсети X.

ДТП произошло утром в среду на 31-м километре автомагистрали Куакнопалан–Оахака. На месте работают силы гражданской обороны штатов Пуэбла и Оахака, сотрудники Национальной гвардии, скорой помощи и другие экстренные службы.