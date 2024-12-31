Более 200 млрд тенге чистой прибыли заработали страховщики с начала года

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В ноябре этот показатель составил почти 30 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Активы страховых (перестраховочных) организаций по итогам ноября 2024 года увеличились на 3,9% до 3,0 трлн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

Обязательства страховых (перестраховочных) организаций за ноябрь увеличились на 4,7% до 2,1 трлн тенге.

Собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций за ноябрь 2024 года увеличился на 2,1% до 933 млрд тенге в основном за счет прибыли, полученной от страховой деятельности (с начала 2024 года рост на 3,2%).

Чистая прибыль по страховому рынку в ноябре 2024 года составила 28,8 млрд тенге за счет доходов от страховой и инвестиционной деятельности (с начала 2024 года – 206,0 млрд тенге).

Страховые премии, принятые по договорам страхования (перестрахования), за ноябрь составили 127,3 млрд тенге. С начала года страховые премии составили 1,3 трлн тенге, что на 52,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Основным драйвером роста страховых премий остаются классы добровольного личного страхования, объем страховых премий, по которым за 11 месяцев  составил 701,3 млрд тенге, что на 123,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном в связи с увеличением премий по страхованию от несчастных случаев на 130,5% и пенсионному аннуитетному страхованию в 3,4 раза» - отметили в агентстве. 

По добровольному имущественному страхованию премии с начала текущего года составили 413,3 млрд тенге, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном в связи с увеличением суммы собранных премий по страхованию имущества от ущерба (19,2%).

По обязательному страхованию с начала года собрано 223,5 млрд тенге страховых премий, что на 29,0% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение произошло в основном по обязательному страхованию работника от несчастных случаев (65,1%).

Страховые выплаты за ноябрь составили 34,3 млрд тенге. С начала года страховые выплаты составили 301,1 млрд тенге, что на 23,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года в связи с увеличением страховых выплат по обязательному страхованию работника от несчастных случаев на 210%.

#статистика #страхование #АРРФР #прибыль #итоги года

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