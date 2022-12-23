Более 2,1 млн казахстанцев заболели ОРВИ за 3 месяца

Из них детей до 14 лет – 1 млн 370 тыс.

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Вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник на брифинге в СЦК рассказал об эпидситуации в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В республике отмечается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. С начала эпидемии, которая началась 1 октября, по данным санитарной службы, зарегистрировано более 2 млн 100 тыс. случаев ОРВИ. Из них детей до 14 лет – 1 млн 370 тыс.», - сообщил Вячеслав Дудник.

По его словам, результаты проведенного исследования показали, что в стране циркулирует вирус группы В.

«Он отмечен практически во всех регионах. И рост простудных заболеваний выше прошлого года в среднем на 10%. В целях профилактики в страну завезены более 2 млн 280 тыс. доз вакцин. Мы привили 2,5 млн человек, это 12% населения страны», - резюмировал спикер.

