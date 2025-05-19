Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительством выделено более 2,5 млрд тенге на реализацию проекта по реконструкции трех паровых котлов Южной котельной города Кызылорды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В частности, средства будут направлены в ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр», который является единственным предприятием, обеспечивающим централизованным теплоснабжением жителей города Кызылорда через 3 источника: основную ТЭЦ, Южную и автономные котельные.



В настоящее время основное оборудование Южной котельной находится в аварийном состоянии и функционирует без резервных мощностей.

Реализация проекта по их реконструкции началась в 2024 году, из резерва Правительства тогда было выделено 2,04 млрд тенге, из областного бюджета – 655 млн тенге. За этот период выполнены работы по замене оборудования химической очистки воды, демонтажу старых котлов, а также подаче заявок на завод для изготовления новых.





Завершение проекта позволит подготовиться к предстоящему отопительному сезону и обеспечить стабильным теплоснабжением жителей южной части города, объекты которой составляют 197 многоквартирных жилых комплекса, 73 социальных и 69 хозяйственных объекта.

В рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» предполагается реализация в регионе 4 проектов по ремонту тепловых сетей.