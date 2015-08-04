Более 25 тонн наркотиков изъято за 7 месяцев в РК

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За 7 месяцев текущего года в Казахстане из незаконного оборота изъято 25 тонн 625 кг различных наркотических веществ, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"В числе изъятого 86 кг героина, более 115 кг гашиша. Было выявлено и раскрыто 2 123 наркопреступления, за совершение которых задержаны 3 322 лица. Пресечена деятельность более 30 организованных преступных групп с ликвидацией 15 каналов поставки наркотических средств, в том числе 3 – международных", – привел данные на брифинге в Астане начальник Департамента по борьбе с наркобизнесом МВД Султан Кусетов.
Генерал-майор полиции напомнил, что в стране ежегодно, с 1 июня по 30 сентября, проводится широкомасштабная операция "Көкнәр", направленная на ликвидацию наркопроизводства как первоисточника наркотиков каннабисной группы.
"В текущем году с начала операции было зарегистрировано 560 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более 23 тонн различных наркотических средств, в том числе 6 тонн 795 кг незаконно культивированной марихуаны", – дополнил Кусетов.
Так, в Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях обнаружено 6 плантаций на 11 полях общей площадью 0,3 га. Уничтожено более 10 тысяч растений культивированной конопли и 2 272 куста опийного мака.
Что интересно, в некоторых случаях марихуана "маскировалась" под различные сельхозкультуры, к примеру, кукурузу.
"Преступники вначале сажали кукурузу, а лишь по мере ее роста в центре поля начинали выращивать коноплю, таким образом, надеясь ввести нас в заблуждение", – рассказал про ухищрения драгдилеров Султан Кусетов.