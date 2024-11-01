Более 30 документов подписали по итогам KGIR - 2024

По итогам KGIR-2024 был подписан пакет из 32 документов на общую сумму $7 млрд, в том числе в присутствии премьер-министра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Акиматом Акмолинской области, KAZAKH INVEST и Dalian Hesheng Holding Group по глубокой переработке пшеницы на сумму $650 млн;

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства РК, KAZAKH INVEST и CHN Energy по производству углехимической продукции на сумму $4 млрд;

Соглашение об инвестициях между ТОО «Orhun Medical» и Правительством РК об улучшении медицинских услуг и инфраструктуры здравоохранения РК на сумму $80 млн;

Соглашение об инвестициях между «SILK WAY ENERGY LTD» и Правительством РК о строительстве завода по сжижению природного газа потребляемой мощностью до 1 000 000 нм3/сутки в Панфиловском районе Жетысуской области на сумму $305 млн;

Соглашение о Реализации Проекта между АО «НК «ҚТЖ» и «Транспортейшн Глоубэл Эл-Эл-Си» о внедрении цифровизации и элементов искусственного интеллекта в сфере железнодорожного машиностроения. Сумма соглашения – $10,4 млн;

Рамочное соглашение о базовых принципах между ТОО «Carlsberg Kazakhstan» и Министерством Сельского Хозяйства Республики Казахстан о строительстве завода по производству безалкогольных напитков в РК на сумму $100 млн.

Рамочное соглашение о базовых принципах между ТОО «Шин-Лайн» и Министерством иностранных дел РК о создании пищевого кластера в Алматинской области с участием ведущих мировых компаний (в проработке 35 производств);

Соглашение о базовых принципах между акиматом Костанайской области и ТОО «Tech Digital» в сфере производства высококачественных прутков и профилей из алюминиевых сплавов;

Меморандум о сотрудничестве между Акиматом Западно-Казахстанской области и компанией ТОО «Hyundai Solar KZ 777» по строительству солнечной электростанции, мусороперерабатывающего комплекса, мусоросжигающего комплекса, модульного тепличного комплекса на сумму $167 млн;

Совместный план исследований потенциала геологоразведочных работ на блоке «Северный 1» между АО «НК «QazaqGaz» и CNPC;

Меморандум о взаимопонимании между АО «Отбасы Банк» и Азиатским банком развития по проекту содействия инклюзивному и зеленому жилищному финансированию в РК.