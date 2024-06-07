Более 300 тысяч казахстанцев добровольно отказались от кредитов – АРРФР

Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал зампредседателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Он напомнил, что в феврале вступили в силу нормы о добровольном отказе от получения займов.

«На данный момент правом воспользовалось 385 тысяч граждан. Сейчас в рамках закона при минимизации рисков при кредитовании дополнительно предусмотрена ответственность банков и МФО. Если они выдали кредит тем, кто добровольно отказался от получения займов, то фининституты должны в обязательном порядке списать эти кредиты и негативную кредитную историю об этих лицах в системе кредитного бюро исключить», – пояснил он.

Эти меры направлены на противодействие мошенничеству, добавил он.