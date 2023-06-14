Более 3 500 тонн воды сбросили военные летчики на горящий лес в Абайской области

Работа не прекращается и в ночное время, отметили в Минобороны.

Фото пресс-службы Минобороны РК

Военнослужащие Вооруженных сил продолжают активно бороться с огнем в области Абай. Летчики армейской авиации в период с 8 по 13 июня сбросили более 3 500 тонн воды на полыхающий огонь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.

"С учетом ситуации военнослужащие в количестве 600 человек, 50 единиц техники и 7 вертолетов Ми-17 и Ми-171Ш задействованы у населенных пунктов Шульбинск, Талица, Озерки, Жерновка и Барышевка. Для мониторинга обстановки с воздуха применяются три БПЛА", - говорится в сообщении.

Существенную поддержку с воздуха пожарным расчетам МЧС и подразделениям регионального командования "Восток" оказывает армейская авиация. Работают 3 специальные наземные группы, действия которых поддерживаются и координируются 12-ю военнослужащими оперативного штаба РгК "Восток".

"23 летных экипажа численностью 69 человек действуют четко и слаженно. С учетом ситуации они уже совместно выработали собственную тактику. Например, посчитали, что одиночные сливы с вертолета, неэффективны, так как это всего 3 тонны на очаг. Применяя тактику "шесть вертолетов на одну цель", получается за 40 секунд можно сбросить на один очаг 30 тонн воды. За авиаторами идут наземные пожарные расчеты МЧС. За ними – военнослужащие Абайского гарнизона. Они работают как единый организм, валят догорающие деревья, с помощью шанцевого инструмента засыпают тлеющие очаги. Работа не прекращается и в ночное время", - рассказали в Минобороны.

Отмечается, что военнослужащие получают необходимое питание, им предоставляется время для отдыха и восстановления сил.

В зоне масштабного бедствия координацию действий всех подразделений Вооруженных сил осуществляет министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Совместно с оперативным штабом Министерства по чрезвычайным ситуациям, местной администрацией он определяет задачи личному составу, добавили в ведомстве.