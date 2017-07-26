Более 350 тонн сельскохозяйственной продукции привезут регионы в Астану
29–30 июля на парковочной зоне дворца спорта "Казахстан" пройдет ярмарка Атырауской, Жамбылской и Карагандинской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.
360 тонн сельскохозяйственной продукции привезут аграрии трех регионов, из них 101 тонна – мясо и мясопродукты, 34 тонны – молочная продукция, 10 тонн – сахар, 153 – овощи, 12 – хлебобулочные изделия и многое другое.
Карагандинская область проведет фестиваль баурсаков и кумыса. Фольклорный ансамбль "Арқа сазы" представит жителям концертную программу.
Региональные ярмарки проводятся для обеспечения прямых продаж сельскохозяйственной продукции "от поля до прилавка", где за счет исключения звена посредников продукция реализуется по ценам ниже рыночных на 10–15%.
5–6 августа в столице планируется проведение ярмарки Северо-Казахстанской области.