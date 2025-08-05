Более 4 тысяч человек в Атырауской области подали заявки на внесудебное банкротство

Банки и финансы
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Это данные с начала года. Из них более 700 получили одобрение, процедура освобождения от долгов уже началась, сообщили в областном департаменте государственных доходов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, более 3 тыс. заявлений были оставлены без рассмотрения, так как не соответствовали требованиям закона. С начала года 71 физическое лицо признано банкротом во внесудебном порядке.

- Для подачи заявки на процедуру банкротства сумма задолженности не должна превышать 1 600 месячных расчетных показателей (примерно 6,3 млн тенге). Также одним из основных условий является наличие просрочки по выплатам не менее 12 месяцев или отсутствие стабильного дохода у должника. Большинство граждан, признанных банкротами, столкнулись с финансовыми трудностями из-за безработицы, отсутствия стабильного дохода и увеличения долговой нагрузки. Граждане, чьи заявки не соответствуют требованиям, смогут подать их повторно через три месяца, – отметила главный специалист управления по работе с неплатежеспособными должниками департамента государственных доходов по Атырауской области Шуга Джаншаева.

Напомним, физические лица, признанные банкротами, в течение ближайших пяти лет не смогут получать кредиты в банках и микрофинансовых организациях. Кроме того, их финансовое состояние будет находиться под контролем в течение трех лет.

#статистика #Атырауская область #банкротство

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