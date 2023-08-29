Более 40 военнослужащих попали в больницу в Кокшетау

Более 40 военнослужащих госпитализировали из воинской части Национальной гвардии Казахстана в городе Кокшетау, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Военнослужащие воинской части 5510 в Кокшетау с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) обратились в многопрофильную городскую больницу.

23 августа об инциденте узнали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области.

"Поскольку воинская часть относится к министерству внутренних дел, где имеется своя санитарная служба, мы приняли решение оказать практическую помощь в проведении расследования и полного комплекса противоэпидемических мероприятий", – пояснил заместитель руководителя ДСЭК региона Серик Омарханов.

По его словам, в центр инфекционных заболеваний госпитализировали 41 военнослужащего. Это солдаты, состояние которых средней степени, у некоторых – удовлетворительное.

Определен круг контактных 278 человек – в основном военнослужащих.

"У всех обратившихся были симптомы острых вирусных заболеваний, они были лабораторно обследованы на энтеровирусную инфекцию, на ОРВИ, на грипп и на коронавирусную инфекцию. У пятерых выявлена менингококковая инфекция, у четверых – энтеровирусная. Результаты на КВИ у всех отрицательные. Анализы обследованных 278 контактных на сегодня в работе", – добавил Омарханов.