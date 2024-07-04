Пьяного пассажира сняли с поезда в Шымкенте

За свое поведение он поплатился штрафом. Кроме того, ему грозит еще один штраф либо арест до 15 суток, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За первое полугодие сотрудники ДП на транспорте привлекли к ответственности 45,5 тысяч правонарушителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Большую часть из них за переход железнодорожных путей в неустановленных местах.

Кроме того, стражи порядка привлекли нарушителей за нарушение антиалкогольного законодательства, приставание в общественных местах, незаконную торговлю, курение и т.д.

Так, 2 июля на станции Шымкент с пассажирского поезда сообщением «Астана-Шымкент» по акту был снят 40-летний житель Туркестанской области. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он выражался нецензурной бранью в отношении других пассажиров и на замечания не реагировал.

По данному факту мужчина привлечен к адмответственности в виде штрафа в размере 5 МРП (18 460 тенге) и за мелкое хулиганство. Материал по мелкому хулиганству направлен в суд для рассмотрения. Ему грозит штраф в размере 20 МРП либо арест на срок от пяти до 15 суток.

Также за бродяжничество и попрошайничество с вокзалов и аэропортов доставлено и помещено в центры адаптации несовершеннолетних 136 подростка.

В приемники-распределители помещено 238 лиц без определенного места жительства. Направлено в медвытрезвители 755, в специальные приемники помещены 152 человека.