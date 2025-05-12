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Более 450 рейсов были задержаны из-за проблем с оборудованием на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Атланты в США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Сотни рейсов были задержаны в аэропорту Атланты — одном из самых загруженных в мире — в воскресенье из-за проблемы с оборудованием взлетно-посадочной полосы», — следует из публикации агентства Associated Press.

Уточняется, что по состоянию на 13:00 (22:00 времени Астаны) было задержано более 200 вылетающих и свыше 250 прибывающих рейсов.

Как отмечает агентство, специалисты работают над устранением проблем.