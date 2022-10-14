Более 70 человек с ограниченными возможностями приняли участие в спортивном фестивале, прошедшем в Жезказгане.

Жизнь без границ

Это первый спортивный фестиваль, проведенный в новообразованной области Улытау. Состязания объединили людей разного возраста, приехавших из Каражала, Сатпаева, Жезказгана, Жанааркинского и Улытауского районов. Общий настрой – побольше бы таких соревнований! По мнению организаторов – областного управления физической культуры и спорта и общественного объединения инвалидов «Ақ сауыт», такие мероприятия способствуют стремлению к здоровому образу жизни, мотивируют людей заниматься физической культурой и спортом. Что еще важнее, люди с ограниченными возможностями через спорт и праздники легче интегрируются в общество, находят новых друзей, чувствуют себя сильнее, увереннее, а еще успешнее, невзирая на ограничения.

– Пусть победит сильнейший, – пожелал участникам заместитель акима области Улытау Галымжан Кусмангали. – Фестиваль собрал немало людей. В будущем году обязательно пересмотрим бюджет, чтобы такие мероприятия проходили чаще. В области более трех тысяч людей с ограниченными возможностями. Постараемся соб­рать большой стадион, пригласим зрителей. Чтобы это был настоящий большой праздник для всех.

В соревнованиях приняли участие люди с остаточным зрением, плохо слышащие, с проблемами опорно-двигательного аппарата. Организаторы предложили на выбор состязания по семи видам спорта: дартс, мини-футбол, шашки, настольный теннис, легкая атлетика (гонка на колясках), тогыз кумалак и стрельба из лука. Как говорится, кому что нравится. Стоит отметить, что параспортсмены старались принять участие во всех видах спорта, которые были им по плечу.

Стартовал фестиваль с гонки на колясках. Юрий Тимофеев, один из участников заезда, признался, что его сердце еще долго колотилось от радости.

– Я впервые участвую в таких соревнованиях, – отметил он. – Все великолепно, замечательно. Хоть и не победил, но не прочь все повторить. Такой адреналин!

Для профессионального спорт­смена в прошлом этот фестиваль стал настоящим праздником. Юрий родился в Караганде, с 5 лет и до службы в армии занимался парным фигурным катанием. Вместе с партнершей тренировались в Алматы, потом Свердловске (сегодня Екатеринбург, Россия). Там же получил звание мастера спорта. И хотя после армии не случилось продолжить спортивную карьеру, он всегда тщательно следил за своим физическим здоровьем.

– Мне тяжело вспоминать аварию, в которой погибли мои коллеги, друзья, – говорит он. – Я выжил, но потерял ноги, пальцы на руках после обморожения.

Сегодня Юрий, как и многие другие участники соревнований, живет в Жезказганском центре адаптации для людей с ограниченными возможностями. Случается выезжать и в другие города. Например, в Каркаралы на протезирование. Там тоже не дают заскучать, устраивают концерты с участием инвалидов – с песнями и танцами. В этом году Юрий принимал участие в новогоднем представлении. Танцевал на протезах вальс со Снегурочкой. И сегодня он ждет не дождется, когда сможет приехать туда снова. И дело не только в танцах, благодаря новым протезам Юрий Тимофеев мечтает вновь встать на коньки.

– В соседнем городе Сатпаеве есть спорткомплекс с ледовым дворцом, – поделился он. – Нас вози­ли туда несколько раз. Я уже и с тренером посоветовался насчет работы инструктором. Подобрали ботинки и коньки – могу кататься и на протезах. Но пандемия смешала все планы. Надеюсь, в будущем такая возможность вновь представится. Хотелось бы больше общаться, больше таких фестивалей, – пожелал Юрий Тимофеев и отметил, как приятно, что людей с ограниченными возможностями не забывают, а внимание властей не ограничивается словами. И вообще – спорт любят все!

Такие спортивные мероприятия, когда приезжают люди из всех районов и городов области, проводятся ежегодно, рассказала Гульжан Жантлеуова, специалист центра оказания специальных социальных услуг области Улытау. Соревнования приостанавливали только во время пандемии. В центре есть библиотека, где можно играть в шашки, шахматы. Для творчес­ких натур обустроен актовый зал. Физкультурой занимаются в комнате ЛФК.

– Все условия для занятий есть, – отметила она. – От нашего центра выступают 9 человек. Я сегодня их самая преданная болельщица. Перед соревнованиями наши спортсмены сказали: «Победа за нами, поддержка – за вами!» И вот результаты – Мурат Молдажаров победил в заезде на колясках, Виктор Яблоков – в стрельбе из лука. А Владимир Двойнов второе место в дартсе взял. Я так ими горжусь!

У проживающих в жезказганском центре оказания специальных социальных услуг есть возможность выезжать в другие города, есть свой транспорт, очень помогает государство. Главное, чтобы чаще приглашали.

Успех сразу в двух видах спорта – отличный результат для новичка. Жезказганец Азидолла Динов последние пять лет передвигается с помощью инвалидной коляски, хотя раньше проблем со здоровьем не было. В забеге на колясках он занял второе место, в метании дротика – третье.

– Настроение хорошее, погода чудесная, – поделился впечатлениями Азидолла. – Дома тренироваться возможности нет, живу на третьем этаже. Чтобы куда-то выйти, нужна помощь детей. Надеюсь обменять квартиру на другую, на первом этаже. Лестницы для колясочников – главное препятствие.

Азидолла Динов надеется, что такие соревнования будут проводиться чаще, и планирует обязательно в них участвовать.

– У нас такой стадион хороший, вот если бы была возможность раз в день сюда приходить, заниматься, – говорит он. – С людьми общаюсь, все хотели бы вырваться из четырех стен, оторваться от телевизора или окна. У некоторых инвалидов все-таки нет возможности выйти из дома. В этом году область была образована, обещают больше мероприятий для людей с ограниченными возможностями. Надеюсь, так и будет.

Гости из Каражала приехали побеждать в интеллектуальных видах спорта. Их сборная выделялась экипировкой – белые бейс­болки и футболки с названием родного города.

– Мы выезжаем на соревнования ежегодно, – рассказала Ирина Ганюк. – Раньше ездили в Караганду, а вот в Жезказган приехали впервые.

Каражалцы отметили, что им нравится все, а общение – в первую очередь. Интерес, азарт и хорошая погода – всегда залог хорошего наст­роения, уверены они.

– Мы играли в шашки в основном, – сказала Ирина Ганюк. – В Караганде, было дело, заняли в этом виде спорта в республиканских соревнованиях четвертое общекомандное место из 18 региональных команд. Для нашего небольшого города это большая победа!

Наверное, наибольший ажиотаж царил возле мишеней. В Жезказгане стрельба из лука набирает популярность. Тренер Мейиримхан Ералиев преподает ее бесплатно детям и всегда готов выехать на праздники или предоставить все необходимое для таких вот мероприятий. Почти все участники стремились попробовать себя в роли меткого стрелка. Везло и новичкам, и тем, кто уже пробовал натянуть тетиву ранее.

– Главной задачей нашего общест­ва была, есть и будет поддержка людей с ограниченными возможностями, – сказал Саят Балмаганбетов, руководитель управления физической культуры и спорта области Улытау. – Мы не можем сказать сегодня, что полностью решили проблему людей с инвалидностью. Но уверен, что такие соревнования – шаг на пути к общей цели.

Всем участникам спортивных соревнований, проведенных в канун Дня инвалидов, были вручены призы, дипломы и медали от организаторов. По словам Саята Балмаганбетова, смелые люди всегда добиваются успехов. Необходимо сделать все возможное, чтобы помочь им в будущем. Спортивные фестивали и другие мероприятия будут проводиться чаще, на более высоком уровне. В планах – строительство спортивного и адаптивного центров для людей с ограниченными возможностями. Сегодня в Жезказгане открыты и работают спортивные секции в «Пирамиде» – молодежном цент­ре, а также в одном из городских фитнес-клубов города.

– Фитнес-клуб и центр оборудованы подъемниками и подъездами, – сообщил он. – На самом деле, желающих заниматься спортом много, тренеры готовы работать с каждым желающим, однако при условии, что на тренировки будет разрешение врача.