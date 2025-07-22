За первое полугодие 2025 года Казахстан посетили свыше 7,5 млн иностранных граждан. Это на 600 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти на 300 тыс. человек превышает количество выехавших, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабмин

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом на заседании Правительства сообщил первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов.



Большая часть этого потока – 90%, приходится на граждан стран СНГ. Лидируют по числу въездов граждане Узбекистана (2,8 млн), Кыргызстана (1,7 млн) и России (1,5 млн).



В настоящее время в стране постоянную регистрацию имеют 212 тыс. иностранцев. За последние три года их число увеличилось на 42%. Наибольшее количество зарегистрированных иностранных граждан проживает в Алматы (42 тыс.), Алматинской области (32,5 тыс.), а также в Астане и Карагандинской области (по 17,5 тыс.).



В стране действует безвизовый режим для граждан 87 государств, что значительно упрощает поездки. Кроме того, граждане 107 стран могут оформить электронную визу. За последнее время было выдано 9 797 таких виз, а сумма поступлений от сборов составила 270 млн тенге.