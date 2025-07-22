За первое полугодие 2025 года Казахстан посетили свыше 7,5 млн иностранных граждан. Это на 600 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти на 300 тыс. человек превышает количество выехавших, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабмин
Об этом на заседании Правительства сообщил первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов.
Большая часть этого потока – 90%, приходится на граждан стран СНГ. Лидируют по числу въездов граждане Узбекистана (2,8 млн), Кыргызстана (1,7 млн) и России (1,5 млн).
В настоящее время в стране постоянную регистрацию имеют 212 тыс. иностранцев. За последние три года их число увеличилось на 42%. Наибольшее количество зарегистрированных иностранных граждан проживает в Алматы (42 тыс.), Алматинской области (32,5 тыс.), а также в Астане и Карагандинской области (по 17,5 тыс.).
В стране действует безвизовый режим для граждан 87 государств, что значительно упрощает поездки. Кроме того, граждане 107 стран могут оформить электронную визу. За последнее время было выдано 9 797 таких виз, а сумма поступлений от сборов составила 270 млн тенге.