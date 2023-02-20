Более 800 фактов двойного гражданства выявили в Казахстане за год

Общество
430
Диасов Ораз
корреспондент

Из них 138 решениями судов выдворены из Казахстана, остальные оштрафованы.

Фото: Kazpravda.kz

Официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек рассказала на брифинге о выявлении фактов двойного гражданства, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В прошлом году за двойное гражданство к административной ответственности был привлечен 841 человек, 138 решениями судов выдворены из Казахстана, остальные оштрафованы. За последние 5 лет привлечено к ответственности 3 515 человек, нарушивших законодательство о гражданстве, из которых более 3 тысяч оштрафованы, 473 выдворены из страны. Казахстанское гражданство у всех аннулировано», - сообщила Шугыла Турлыбек.

По ее словам, законодательством Казахстана предусмотрена административная ответственность за использование паспорта или удостоверения личности гражданина РК лицом, утратившим гражданство РК, а также за несообщение в установленные законодательством сроки.

Также, за скрытие факта наличия двойного гражданства предусмотрен штраф до 200 МРП либо выдворение за пределы страны.

В этой связи бывшим гражданам Казахстана, выехавшим в другие страны и принявшим иное гражданство, рекомендуют в течение 30 суток обратиться в консульское учреждение Казахстана для регистрации утраты гражданства.

«Это нужно сделать для того, чтобы избежать негативных последствий при принятии иного гражданства», - добавила спикер.

 

Популярное

Все
Изобретения представителей ботайской культуры ранних коневодов на территории Северного Казахстана продолжают занимать умы ученых
В Национальном музее РК состоялась презентация научного сборника «Археологические исследования в Казахстане-2021»
Деревянных дел мастер
Почему выборы так важны
О политической модернизации страны
Трейлраннинг на курорте
Особенности национальных выборов
Свидетельство успехов независимого Казахстана
Когда не нужно изображать улыбку
«Призраки» станут домами
Вместо «зубрежки» – новые технологии
Я в айтишники пойду…
Центральная Азия: стимулы для интеграции
Без срока давности
Жизненно необходимо
Бывает же такое!
Любимый народом
Что делать с миллионами шкур и тысячами тонн шерсти сельскохозяйственных животных?
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Источник достоверности и правдивости
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
Спецохрана, тревожные кнопки и турникеты: как дополнительно обезопасят школы в РК
После случившегося в петропавловской школе вновь обострилась проблема обеспечения безопасности детей. И речь не только об агрессивных одноклассниках, но и о системе охраны в учебных заведениях, умении педколлектива оперативно реагировать на ЧС
В поисках смысла
Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР – Смаилов
Более 3 млрд тенге взыскали с обанкротившейся компании в пользу ЕНПФ
Супругов-юристов избили в Алматы: Даулет Турлыханов извинился за своего сына
Кушать испорчено! О бруцеллезном молоке и пищевых отравлениях
Только большегрузы будут пропускать на казахстанско-узбекской границе
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 38 тысяч
Токаев подписал закон о совместном контроле порядка зачисления таможенных пошлин в ЕАЭС
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Очередной сбой на ТЭЦ произошел в Экибастузе
Как будут усиливать ответственность монополистов в Казахстане
Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс
В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами
ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Еще раз о кино
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
Костанайцы стали меньше платить за тепло

Читайте также

Троих казахстанцев задержали в Южной Корее
Единый платеж для индивидуальных предпринимателей ввели в К…
О самочувствии спасенной в Турции казахстанки рассказали в …
Без вести пропавших казахстанцев в Турции нет – МИД

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]