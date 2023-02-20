Более 800 фактов двойного гражданства выявили в Казахстане за год

Из них 138 решениями судов выдворены из Казахстана, остальные оштрафованы.

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Официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек рассказала на брифинге о выявлении фактов двойного гражданства, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В прошлом году за двойное гражданство к административной ответственности был привлечен 841 человек, 138 решениями судов выдворены из Казахстана, остальные оштрафованы. За последние 5 лет привлечено к ответственности 3 515 человек, нарушивших законодательство о гражданстве, из которых более 3 тысяч оштрафованы, 473 выдворены из страны. Казахстанское гражданство у всех аннулировано», - сообщила Шугыла Турлыбек.

По ее словам, законодательством Казахстана предусмотрена административная ответственность за использование паспорта или удостоверения личности гражданина РК лицом, утратившим гражданство РК, а также за несообщение в установленные законодательством сроки.

Также, за скрытие факта наличия двойного гражданства предусмотрен штраф до 200 МРП либо выдворение за пределы страны.

В этой связи бывшим гражданам Казахстана, выехавшим в другие страны и принявшим иное гражданство, рекомендуют в течение 30 суток обратиться в консульское учреждение Казахстана для регистрации утраты гражданства.

«Это нужно сделать для того, чтобы избежать негативных последствий при принятии иного гражданства», - добавила спикер.