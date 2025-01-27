Более 86% избирателей проголосовали за Лукашенко на выборах в Беларуси

Опубликована предварительная информация о количестве голосов избирателей, поданных за каждого кандидата в президенты Республики Беларусь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА

Предварительные итоги выглядят следующим образом:

Гайдукевич Олег Сергеевич - 2,02%;

Канопацкая Анна Анатольевна - 1,86%;

Лукашенко Александр Григорьевич - 86,82%;

Сыранков Сергей Александрович - 3,21%;

Хижняк Александр Николаевич - 1,74%;

против всех - 3,60%.

«В 20.00 закрылись участки для голосования, начался процесс подсчета голосов. Обстановка в период основного дня голосования на всех участках была спокойная, штатная, контролируемая. Каких-либо преступлений, злостных правонарушений не зафиксировано. Также не зафиксированы случаи каких-либо жалоб в адрес ЦИК. По крайней мере, на данное время жалоб нет ни от кандидатов, ни от граждан по поводу проведения процедуры голосования. Были единичные случаи фотографирования заполненных бюллетеней, попытка их выноса с участка. Каких-то внештатных ситуаций не возникало», - отметил Игорь Карпенко.