Более 86% избирателей проголосовали за Лукашенко на выборах в Беларуси

Как сообщил в Информационном центре председатель ЦИК Игорь Карпенко, за Александра Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей
Опубликована предварительная информация о количестве голосов избирателей, поданных за каждого кандидата в президенты Республики Беларусь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА
Предварительные итоги выглядят следующим образом:
Гайдукевич Олег Сергеевич - 2,02%;
Канопацкая Анна Анатольевна - 1,86%;
Лукашенко Александр Григорьевич - 86,82%;
Сыранков Сергей Александрович - 3,21%;
Хижняк Александр Николаевич - 1,74%;
против всех - 3,60%.
«В 20.00 закрылись участки для голосования, начался процесс подсчета голосов. Обстановка в период основного дня голосования на всех участках была спокойная, штатная, контролируемая. Каких-либо преступлений, злостных правонарушений не зафиксировано. Также не зафиксированы случаи каких-либо жалоб в адрес ЦИК. По крайней мере, на данное время жалоб нет ни от кандидатов, ни от граждан по поводу проведения процедуры голосования. Были единичные случаи фотографирования заполненных бюллетеней, попытка их выноса с участка. Каких-то внештатных ситуаций не возникало», - отметил Игорь Карпенко.
Досрочное голосование проходило с 21 по 25 января. Избиратели продемонстрировали достаточно высокую явку. Досрочно на выборах президента Республики Беларусь проголосовали 41,81% граждан, включенных в списки избирателей.