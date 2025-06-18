Мажилис ратифицировал Соглашение о займе (Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития, принятое 12 декабря 2024 года в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Мажилис

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам реализации проекта порядка 2,3 млн жителей (550 тысяч домохозяйств) в 1 123 селах по всей республике получат доступ к высокоскоростному Интернету. Речь идет о самой качественной, стабильной и безопасной технологии – оптико-волоконных линиях связи.

В структуре расходов 42 млрд тенге приходятся на заем государства, еще 42 млрд тенге – обязательное условие частного софинансирования. Таким образом, отрасль получит как минимум 84 млрд тенге инвестиций. Сам заем берется в японских йенах под 1% вознаграждения.

До начала выплаты долга в 2028 году проект будет полностью реализован. Долг будет выплачиваться до 2035 года.