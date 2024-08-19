Более полумиллиарда тенге было переведено через международные переводы – Нацбанк

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 515 млрд тенге было переведено через системы международных денежных переводов за 6 месяцев 2024 года.

Совокупный объем переводов денег, проведенных через системы международных денежных переводов (далее – СМДП) за I полугодие 2024 года, составил 515,3 млрд тенге, снизившись на 19% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года.

Большинство переводов через СМДП (94%) – это безвозмездные переводы между физическими лицами. Это объясняется удобством этих систем для частных переводов без необходимости открытия банковских счетов.

Основная часть переводов через СМДП (98%) представляет собой трансграничные переводы между Казахстаном и другими странами. Из них 75% направлены за границу, что составляет 383,8 млрд тенге за I полугодие 2024 года. При этом около 87% этих переводов осуществляется через систему «Золотая Корона». Средняя сумма одного перевода из Казахстана за рубеж составляет 330,1 тыс. тенге. Основными странами-получателями являются Россия (31,2%), Узбекистан (26,8%), Турция (20,9%), Грузия (7,7%) и Кыргызстан (3,6%).

Полученные переводы из-за рубежа составили 23% от общего объема, что равно 120,4 млрд тенге. Существенная доля этих переводов приходится на системы «Золотая Корона» и «Вестерн Юнион». Средняя сумма одного перевода в Казахстан из-за рубежа составляет 279,3 тыс. тенге. Основными странами-отправителями являются Россия (28,3%), США (12,4%), Южная Корея (11,2%), Узбекистан (9,7%) и Турция (7,4%).

Инфографика: Нацбанк