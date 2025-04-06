Болельщики убрали мусор после вечера бокса в Астане

Таза Казахстан
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Жители и гости столицы активно поддерживают и масштабную экоакцию «Таза Қазақстан», передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

После завершения вечера бокса в спортивном комплексе «Барыс-Арена» волонтеры и болельщики провели уборку трибун от мусора, сообщает официальный сайт акимата.

Подобные инициативы становятся все более популярными в Астане, жители и гости столицы активно поддерживают и масштабную экоакцию «Таза Қазақстан». Новая культура болельщиков в столице, в которой поддержка любимых спортсменов гармонично сочетается с заботой о чистоте и порядке.

Напомним, что в столице состоялся вечер бокса, главным событием которого стал титульный бой казахстанца Жанибека Алимханулы с французом Анауэлем Нгамиссенге за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF.

Кроме того, в рамках ивента выступили известные казахстанские боксеры: Султан Заурбек, Батыр Джукембаев, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан, Акниет Алимбай и Балауса Муздиман.

#волонтеры #уборка #стадион #«Таза Қазақстан»

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