Фото: акимат Астаны

После завершения вечера бокса в спортивном комплексе «Барыс-Арена» волонтеры и болельщики провели уборку трибун от мусора, сообщает официальный сайт акимата.

Подобные инициативы становятся все более популярными в Астане, жители и гости столицы активно поддерживают и масштабную экоакцию «Таза Қазақстан». Новая культура болельщиков в столице, в которой поддержка любимых спортсменов гармонично сочетается с заботой о чистоте и порядке.

Напомним, что в столице состоялся вечер бокса, главным событием которого стал титульный бой казахстанца Жанибека Алимханулы с французом Анауэлем Нгамиссенге за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF.

Кроме того, в рамках ивента выступили известные казахстанские боксеры: Султан Заурбек, Батыр Джукембаев, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан, Акниет Алимбай и Балауса Муздиман.