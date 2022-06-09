Общество
Больше автобусов и такси для людей с инвалидностью должно стать в Казахстане
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял поправки по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Как отмечается в заключении к документу, основаниями разработки поправок послужили предложения, выработанные членами рабочей группы, созданной при Сенате Парламента, в состав которой вошли депутаты обеих палат Парламента, представители центральных и местных государственных органов, представители международных (ВОЗ, ЮНИСЕФ) и неправительственных организаций, представляющих интересы различных категорий лиц с инвалидностью. 

Целями закона является комплексное совершенствование национального законодательства в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью, реализация ратифицированной Республикой Казахстан Конвенции о правах инвалидов в части исключения дискриминационной терминологии, восполнение законодательного пробела и приведение в соответствие норм, регулирующих вопросы качества жизни лиц с инвалидностью.

Поправки предусматривают внесение изменений и дополнений в 11 кодексов и 65 законов.

Так, предусматривается предоставление возможности заочного прохождения медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности, степени утраты трудоспособности и автоматическое продление срока инвалидности в период чрезвычайного положения.

Кроме того, предлагается  возмещение одному из законных представителей, сопровождающему ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, стоимости пребывания в санаторно-курортной организации в размере 70% от гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости санаторно-курортного лечения.

Также предусмотрено снижение нормативов по открытию психолого-медико-педагогических консультаций с 60 тысяч детского населения до 50 тысяч детского населенияи и освобождение лиц с инвалидностью третьей группы от оплаты услуг частных нотариусов при совершении нотариальных действий правового и технического характера. 

Также законом вводится понятие "абилитация", которое содержит комплекс мер, направленных на формирование и развитие отсутствовавших у лиц с инвалидностью способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности.

Усиливаются требования к перевозчикам такси по увеличению количества машин, из расчета – одно такси на каждые десять , приспособленных для перевозки людей с инвалидностью, использующих специальные средства передвижения.

Кроме того, включено обязательное требование по приобретению автобусов для осуществления регулярных городских перевозок, приспособленных заводом-изготовителем для перевозок лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

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