Больше гостей и инвестиций

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Дмитрий Норкин

Летом в Казахстане побывали 448 тысяч иностранных туристов, а за три года в сферу туризма было привлечено четыре миллиарда долларов.

фото Минтуризма и спорта

По данным информационной системы eQonaq, из 448 тыс. туристов 64,6% – мужчины. Большинство иноземных гостей – в возрасте от 30 до 44 лет. Алматы лидирует среди регионов по количеству приехавших, в крупнейшем городе республики побывали более 139 тыс. человек. На втором месте – Астана. В летний сезон в столице остановились 68 тыс. интуристов. Тройку лидеров замыкает Алматинская область – около 34 тыс. иностранцев.

Запад страны тоже пользуется популярностью у туристов из-за рубежа. Так, за три летних месяца в Мангистаускую область прибыли более 28 тыс. инос­транцев, в Атыраускую – более 25 тыс.

– В Акмолинскую область приехали около 21 тысячи иностранных туристов, в Жамбылскую, Актюбинскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области – более 14 тысяч. Ожидается, что до конца 2023 года страну посетят 1,4 миллиона туристов из других стран, – сообщила официальный представитель Министерства туризма и спорта Молдир Абдуалиева.

Также стало известно, что с 2020 по 2022 год в туристскую отрасль Казахстана были привлечены инвестиции в размере 4 млрд долларов. Например, в 2022-м объем инвестиций сос­тавил 513,3 млрд тенге. За обозначенный период в стране построено более 400 тур­объектов.

Государство активно привлекает частный капитал для развития отечественного туризма. С прошлого года мерами господдержки охвачены проекты по строительству объектов туризма, развитию горнолыжных курортов и приобретению туристических автобусов. Также предоставляются субсидии тур­операторам за привлечение иностранных туристов. Субсидируются детские авиабилеты для граждан Казахстана, путешествующих внутри страны. Особое внимание уделяется привлечению иностранных инвесторов, в том числе посредством предоставления различных преференций.

#развитие #туризм #eQonaq #иностранные туристы

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