Больше гостей и инвестиций Статьи 27 сентября 2023 г. 5:30 3 Дмитрий Норкин Летом в Казахстане побывали 448 тысяч иностранных туристов, а за три года в сферу туризма было привлечено четыре миллиарда долларов. фото Минтуризма и спорта По данным информационной системы eQonaq, из 448 тыс. туристов 64,6% – мужчины. Большинство иноземных гостей – в возрасте от 30 до 44 лет. Алматы лидирует среди регионов по количеству приехавших, в крупнейшем городе республики побывали более 139 тыс. человек. На втором месте – Астана. В летний сезон в столице остановились 68 тыс. интуристов. Тройку лидеров замыкает Алматинская область – около 34 тыс. иностранцев. Запад страны тоже пользуется популярностью у туристов из-за рубежа. Так, за три летних месяца в Мангистаускую область прибыли более 28 тыс. иностранцев, в Атыраускую – более 25 тыс. – В Акмолинскую область приехали около 21 тысячи иностранных туристов, в Жамбылскую, Актюбинскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области – более 14 тысяч. Ожидается, что до конца 2023 года страну посетят 1,4 миллиона туристов из других стран, – сообщила официальный представитель Министерства туризма и спорта Молдир Абдуалиева. Также стало известно, что с 2020 по 2022 год в туристскую отрасль Казахстана были привлечены инвестиции в размере 4 млрд долларов. Например, в 2022-м объем инвестиций составил 513,3 млрд тенге. За обозначенный период в стране построено более 400 туробъектов. Государство активно привлекает частный капитал для развития отечественного туризма. С прошлого года мерами господдержки охвачены проекты по строительству объектов туризма, развитию горнолыжных курортов и приобретению туристических автобусов. Также предоставляются субсидии туроператорам за привлечение иностранных туристов. Субсидируются детские авиабилеты для граждан Казахстана, путешествующих внутри страны. Особое внимание уделяется привлечению иностранных инвесторов, в том числе посредством предоставления различных преференций. #развитие #туризм #eQonaq #иностранные туристы