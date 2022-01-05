Больше света и тепла

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Михаил Тё, Жамбылская область

Совсем скоро в регионе появится еще один источник альтернативной энергии.

В настоящее время на территории Жамбылского района ведется строительство солнечной электростанции мощностью 50 МВт. К реализации проекта ТОО «АЕК АСА» приступило в сентябре ушедшего года. Генеральным подрядчиком является украинская компания Rodina.

Общая сумма привлеченных инвестиций составила 16 млрд тенге. Объект займет земельный участок площадью 300 га. Местные исполнительные органы оказывают содействие в решении вопросов, касающихся подведения инженерной инфраструктуры.

По словам руководителя проекта Дениса Ткаченко, строительно-монтажные работы планируется завершить в первом полугодии 2022 года. В период строительства СЭС создано 170 рабочих мест, после запуска станции постоянными рабочими местами будут обеспечены 15 человек.

Следует отметить, что солнечные панели, устанавливаемые на станции, движутся с по­мощью специального механизма. Такая современная установка вводится в эксплуатацию в регионе впервые.

– Жамбылская область обладает огромным потенциалом использования возобновляемых источников энергии. Необходимо принять меры по улучшению инвестиционной среды, максимально использовать все природные ресурсы. Солнечная электростанция – важный объект, который внесет свой вклад в обеспечение области электроэнергией. Этот проект способствует созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет и инвестиций в область, что, несомненно, положительно отразится на экономике в целом, – отметил глава региона Бердибек Сапарбаев в ходе рабочей поездки, знакомясь с ходом строительства.

На сегодня в Жамбылской области общее число объектов «зеленой» энергетики достиг­ло 17. Их совокупная мощность составляет 388 МВт. Они производят до 20 процентов возобновляемой электроэнергии в стране.

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