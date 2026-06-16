Большое шоу за океаном

ЧМ-2026
Аскар Султан

Главное спортивное событие четырехлетия, проходящее на полях Северной Америки, стремительно набирает обороты.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В прошлом номере мы успели рассказать о двух стартовых поединках, где Мексика уверенно обыграла ЮАР (2:0), а Южная Корея оказалась сильнее Чехии (2:1). Теперь же об играх, которые прошли в минувшие выходные, а также застали ночь и утро понедельника.

Если выбирать три лучших матча этого отрезка, то, на мой взгляд, можно выделить поединки между Бразилией и Марокко (1:1), Нидерландами и Японией (2:2), Швецией и Тунисом (5:1). Это было настоящее футбольное волшебство, которое пришлось по вкусу всем эстетам этой величайшей в мире игры. В битве голландцев и японцев чаша весов колебалась до последних секунд, а тактическая дуэль марокканцев с бразильскими кудесниками мяча доказала, что легких игр на этом турнире не будет даже для фаворитов. Что касается шведов, то они устроили для Туниса неожиданно жесткий урок скандинавского футбольного экспресса, оставив африканских болельщиков в полном оцепенении.

Хотелось бы отметить и еще два поединка, где были зафиксированы разгромы. Сборная США весьма уверенно смяла Парагвай со счетом 4:1 под неистовый рев трибун, устроивших настоящий карнавал. Не остался без внимания мировой общественности и стартовый поединок между Германией и дебютантом мирового первенства – нацио­нальной командой Кюрасао с небольшого одноименного острова размером всего лишь в 444 кв. км (почти в два раза меньше Астаны) и населением в 155 тыс. человек. Скромные карибские парни сотворили подлинное чудо, забив исторический гол четырехкратным чемпионам мира, но при этом уступили им с итоговым счетом 1:7.

Настоящим ударом для турецких болельщиков обернулось выступление их сборной. Команда, выходившая на поединок в статусе фаворита, потерпела болезненное и крайне обидное поражение от Австралии со счетом 0:2. Турки тотально доминировали, но разбились о глухую стену и образцовые контратаки австралийцев. Так что не надо недооценивать соперника!

Остальные поединки выходных также запомнились фанатам. Поклонники сборной Канады и Боснии и Герцеговины пережили драму упущенных возможностей, зафиксировав ничью 1:1, причем для казахстанского болельщика этот матч был особо интересен, ведь на поле за балканцев сражался действующий игрок нашей «Астаны» Иван Башич.

С аналогичным счетом 1:1 завершилось и противостояние Катара со Швейцарией. Успешным альпийцам пришлось изрядно попотеть в схватке с действующими чемпионами Азии, которые в очередной раз доказали, что на мировой арене авторитетов для них нет. В других матчах Шотландия вырвала тяжелейшие три очка у Гаити (1:0), заставив понервничать своих фанатов, а неуступчивый Кот-д’Ивуар погрузил в уныние латино­американскую торсиду Эквадора, удержав минимальную победу 1:0.

#футбол #ЧМ #мундиаль

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