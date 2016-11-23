Booking назвал восемь главных трендов в туризме на 2017 год
Специалисты туристического сервиса Booking.com в ходе опроса жителей разных стран определили восемь главных трендов в сфере путешествий на 2017 год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
Эксперты, в частности, прогнозируют, что в следующем году роль технологий в туризме возрастет. Так, 44 процента опрошенных считают, что смогут спланировать поездку с помощью смартфона, а больше половины думают, что будут чаще пользоваться мобильными приложениями для путешествий.
Еще одной тенденцией станет совмещение командировок с туризмом. В 2017 году граница между отдыхом и бизнес-поездками продолжит стираться, считают эксперты. Оказалось, что 75 процентов респондентов намерены продлевать деловые путешествия ради знакомства с новыми городами.
Кроме того, в 2017 году туристы станут более любознательными. Так, 45 процентов респондентов намерены выбрать новые для них направления, а 47 процентов планируют отправиться туда, где не бывал никто из друзей.
Путешественники также хотят заняться своим здоровьем на отдыхе за границей, допустим, посетить спа-центр. Еще одним трендом 2017 года будет рост популярности экотуризма.
Кроме того, люди на отдыхе начнут больше внимания уделять эмоциям, нежели покупкам. Так, 58 процентов респондентов заявили, что собираются тратить деньги на новые впечатления, а не вещи. Туристы в 2017 году также будут ориентироваться на выбор гостиниц с доброжелательным персоналом. Оказалось, что 42 процента опрошенных не станут останавливаться в объектах размещения, сотрудники которых недостаточно вежливы.
Кроме того, 44 процента респондентов признались, что в 2017 году хотели бы побывать на Луне или на дне океана.
Такие данные были получены в ходе опроса респондентов из десяти стран мира. В исследовании приняли участие по тысяче человек из каждого государства.