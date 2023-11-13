Борьба с открытыми колодцами продолжается в Астане

Общество
456
Аманжолова Айман
[email protected]

В столице ведется системная работа по борьбе с хищениями люков и открытыми колодцами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны

Фото: с сайта акимата Астаны

С начала года по всем обращениям, которые поступили в единый контакт-центр iKomek109 об открытых колодцах, были приняты соответствующие меры.

Также, неприкрытые люки выявляют и во время систематических рейдов по городу. Чтобы обезопасить горожан, под крышки люков устанавливают металлические решетки. В первую очередь это делается у социальных объектов и жилых домов.

На окраине города, в безлюдной местности, колодцы закрывают бетонными перекладинами, которые при необходимости можно сдвинуть с помощью спецтехники.

Крышки люков привлекают любителей легкой наживы, поскольку за них можно получить деньги в пунктах приема металлолома. Поэтому в столице проводятся обходы и таких пунктов, проверяются разрешительные документы на прием металла. Работа ведется круглый год на системной основе.

В случае обнаружения открытых или колодцев с плохо прилегающими крышками необходимо срочно сообщить в городской центр мониторинга и оперативного реагирования iKomek на бесплатный номер 109.

#Астана #акимат #колодец

Популярное

Все
Баха, поправляйся!
Музей советского прошлого
Родиться в городе, чтобы жить в деревне
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Молоко «в запое»
Сто способов отъема денег
Все начиналось с каравана
Под крышей дома своего
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Войлок – дело тонкое
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Новые возможности для отечественных экспортеров
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Что нужно знать о территориальной обороне
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
О приближении сроков по окончанию легализации иностранных авто напомнили в МВД
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Сто способов отъема денег
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Что они там курят?
Родиться в городе, чтобы жить в деревне

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]