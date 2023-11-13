Борьба с открытыми колодцами продолжается в Астане

В столице ведется системная работа по борьбе с хищениями люков и открытыми колодцами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны

Фото: с сайта акимата Астаны

С начала года по всем обращениям, которые поступили в единый контакт-центр iKomek109 об открытых колодцах, были приняты соответствующие меры.

Также, неприкрытые люки выявляют и во время систематических рейдов по городу. Чтобы обезопасить горожан, под крышки люков устанавливают металлические решетки. В первую очередь это делается у социальных объектов и жилых домов.

На окраине города, в безлюдной местности, колодцы закрывают бетонными перекладинами, которые при необходимости можно сдвинуть с помощью спецтехники.

Крышки люков привлекают любителей легкой наживы, поскольку за них можно получить деньги в пунктах приема металлолома. Поэтому в столице проводятся обходы и таких пунктов, проверяются разрешительные документы на прием металла. Работа ведется круглый год на системной основе.

В случае обнаружения открытых или колодцев с плохо прилегающими крышками необходимо срочно сообщить в городской центр мониторинга и оперативного реагирования iKomek на бесплатный номер 109.