Борьбу с саранчой усилят в Туркестанской и Жамбылской областях

Сельское хозяйство
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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

По данным Министерства сельского хозяйства, распространение стадных саранчовых вредителей прогнозируется на площади 2,1 млн га, что на 1 млн га меньше, чем годом ранее. Об этом на заседании правительства сообщил глава ведомства Айдарбек Сапаров.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На борьбу с вредителями из республиканского бюджета выделено 7,1 млрд тенге. Задействовано 443 единицы опрыскивающей техники и 4 625 специалистов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По состоянию на 12 мая, распространение личинок стадных саранчовых вредителей наблюдается в Жамбылской и Туркестанской областях. Обследовано 1 388,9 тыс. га, из них подлежит к обработке 396,6 тыс. га. Фактически обработано 390,8 тыс. га, в том числе в Жамбылской области – 27,8 тыс. га, в Туркестанской области – 363,8 тыс. га.

В связи с этим глава правительства Олжас Бектенов обратил внимание на необходимость усиления борьбы с распространением саранчи в южных регионах страны, поручив обеспечить проведение необходимых защитных мероприятий и усилить взаимодействие между ведомством и регионами.

- Айдарбек Сейпеллович, совместно с акимами регионов необходимо обеспечить проведение качественных мониторинга, профилактических и защитных мероприятий против вредителей, регулярно актуализировать прогнозы их распространения, а также усилить межведомственную координацию для оперативного реагирования. Особое внимание уделите сейчас борьбе с саранчой в Туркестанской и Жамбылской областях, — подчеркнул Олжас Бектенов.

#Правительство #борьба #саранча

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