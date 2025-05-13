По данным Министерства сельского хозяйства, распространение стадных саранчовых вредителей прогнозируется на площади 2,1 млн га, что на 1 млн га меньше, чем годом ранее. Об этом на заседании правительства сообщил глава ведомства Айдарбек Сапаров.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На борьбу с вредителями из республиканского бюджета выделено 7,1 млрд тенге. Задействовано 443 единицы опрыскивающей техники и 4 625 специалистов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По состоянию на 12 мая, распространение личинок стадных саранчовых вредителей наблюдается в Жамбылской и Туркестанской областях. Обследовано 1 388,9 тыс. га, из них подлежит к обработке 396,6 тыс. га. Фактически обработано 390,8 тыс. га, в том числе в Жамбылской области – 27,8 тыс. га, в Туркестанской области – 363,8 тыс. га.

В связи с этим глава правительства Олжас Бектенов обратил внимание на необходимость усиления борьбы с распространением саранчи в южных регионах страны, поручив обеспечить проведение необходимых защитных мероприятий и усилить взаимодействие между ведомством и регионами.