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«Бородатые» объекты Атырау
Серик Кабдулов, Атырау

Более 10 лет в городе не могут решить, что делать с двумя «замороженными» объектами – киноконцертным залом
и банно-оздоровительным комплексом.

Оба проекта изначально планировалось завершить еще в 2012 году. Стоимость строительства киноконцертного зала на 1 200 мест определялась в 3 млрд 681 млн тенге, а банного комплекса – в 840 млн. Правда, подрядчик оказался замешанным в уголовном деле. Впоследствии по суду его признали банкротом.

Но суд закончился давно, а недостроенные объекты остались прак­тически бесхозными. И местные власти никак не могут решить, как же использовать их. Тратить бюджетные деньги после громкого фиас­ко, как минимум, недальновидно. А инвесторы после осмотра строений не решаются вкладывать средства.

Одни предлагали реконструировать киноконцертный зал под торгово-развлекательный центр. Другой предприниматель предлагал приспособить здание под школу или детский сад. По банно-оздоровительному комплексу также было несколько вариантов – довести строи­тельство до конца и использовать объект по назначению или сделать здесь частную поликлинику. Но все это осталось на уровне намерений.

По словам акима города ­Мейрима Калауи, вопрос обсуждался на уровне главы региона.

– Недавно под председательством акима области Серика Шапкенова прошло специальное совещание, на котором рассматривались вопросы, касающиеся «незавершенки». Ответственные лица получили конкретные поручения, – отметил аким города. – На наш взгляд, городу концертный зал нужен, у нас нет ни одной подобной структуры. К примеру, крупные мероприятия проходят сейчас в здании драмтеатра, а там вместимость небольшая. Поэтому принято решение вновь пригласить в город проектировщика данного объекта, выполнить техническое обследование и определить, что надо достроить.

Например, в свое время металлоконструкции на куполе здания были признаны негодными, значит, их надо заменить и переделать. Поэтому требуется сделать новый проект, и в этом направлении начались подвижки.

– Что касается рядом стоящего здания банно-прачечного комплекса, то по нему окончательное решение не принято. Бань в частном бизнесе много, и нет надобности еще в одной. Быть может, приспособим строение под медучреждение, детский сад или школу, тем более что в данном мик­рорайоне данных объектов явно не хватает, – пояснил Мейрим Калауи.

Кстати, если в свое время киноконцертный зал был бы построен, то он стал бы одним из самых масштаб­ных объектов сферы культуры в регионе. По замыслу проектировщиков в культурном центре, помимо киноконцертного зала, должны были разместиться музей, выставочные залы, конференц-зал.

Банный комплекс также стал бы прибыльным объектом для бюджета города. Три одноэтажных блока должны были расположиться на территории площадью 3 200 квадратных метров. Посетителям предложили бы на выбор финскую, турецкую, русскую бани. В то время это для города было в новинку. Сейчас же данную нишу застолбили представители малого и среднего бизнеса.

Но главное не в этом, а в миллиардах бюджетных средств, которые были потрачены на возведение объек­тов. Их так в бюджет и не вернули.

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