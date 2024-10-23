В Нацгвардии наградили солдат, задержавших закладчиков

Статьи
75

На плацу воинской части 5573 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан за примерное и образцовое выполнение воинского долга, добросовестное и старательное исполнение возложенных задач по обеспечению общественного порядка и безопасности наградили военнослужащих, задержавших трех закладчиков наркотиков

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Гвардейцы, отличившиеся бдительностью, были награждены правами заместителя Министра внутренних дел — Главнокомандующего Национальной гвардией.

Напомним, 18 октября военнослужащие столичной бригады при несении службы в районе Есиль города Астаны задержали с поличным закладчиков наркотиков. Во время патрулирования начальник патрульной группы Ырыскелді Сайлауұлы, начальник войскового наряда Диас Пахолков и патрульные рядовые Дархан Булушев, Андрей Артамошин, Темирлан Аганкельдиев и Еламан Абиур около 20:00 на одной из улиц города заметили граждан, которые прятали что-то возле дерева. Нарушители были задержаны и доставлены в Участковый пункт полиции. В ходе проведенной экспертизы выяснилось, что найденные вещества являются синтетическими наркотиками, которые были расфасованы в 64 свертка. Таким образом бойцы предотвратили попытку дальнейшего распространения наркотических средств. 

— Четверо из воинов — Ырыскелді Сайлауұлы, Дархан Булушев, Андрей Артамошин и Еламан Абиур награждены грамотой. А Диас Пахолков награжден нагрудным знаком «Қоғамдық тәртіпті сақтағаны үшін». Одному из героев Темирлану Аманкельдиеву был предоставлен краткосрочный отпуск на 10 суток, - прокомментировал заместитель командира оперативной бригады по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Тимур Рахимов.

Вручал награды отличившимся военнослужащим перед личным составом командир воинской части 5573 генерал-майор Аян Есжанов.

Военнослужащие Национальной гвардии ежедневно выполняют задачи боевой службы по охране общественного порядка, обеспечивая покой и безопасность мирных граждан в сердце столицы. Столичные гвардейцы не раз доказывали, что отвага и мужество — отличительные черты современного казахстанского военнослужащего.

#награда #Нацгвардия

Популярное

Все
Нужны новые подходы
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Приказано выжить!
Реконструкция близится к завершению
Из села – в чемпионы
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Число аварий снизит «цифра»
В канун Дня Республики награждены ученые, учителя, медики, спасатели, производственники
Столичный статус не гарантирует комфорт
Контрафакт на миллионы
Труба достигла намеченной отметки
Получать наибольший урожай с наименьшими потерями воды
Особенности выборов депутатов маслихатов проанализировали эксперты КИСИ
Образ, сотканный из мифов и легенд
В Петропавловске прошел областной конкурс «Өнеріміз саған, Қазақстан!»
Ценить и сберечь
Брейкинг снова на вершине!
«Барыс» одержал первую победу при новом тренере
Университет спорта введут в строй в следующем году
Триумф «Жетысу»
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Засоряют Большой Алматинский канал
Пассажиров поезда в РК обокрали во время сна
Президент: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие
Вместе почти 60 лет: супруги Джангазиевы раскрыли секреты семейного счастья
Команда Казахстана по керлингу впервые в истории пробилась в плей-офф ЧМ
Расследования в сфере защиты конкуренции выявили ряд нарушений в Жамбылской области
Чемпионат мира по боксу: определен состав молодежной команды Казахстана
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана
Как безопасно перевозить детей транспортом, рассказали в Минпросвещения
Сахарный завод временно прекратил прием сырья в области Жетысу
День Республики – символ гордости и независимости
Уникальным ландшафтом Алматинской области восхитились зарубежные воздухоплаватели
Нарушения в сфере безопасности обнаружили в организациях образования ЗКО
Эксперты ООН предложили рекомендации по регулированию ИИ
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз

Читайте также

Министр обороны Казахстана посетил международную выставку S…
На страже тишины и спокойствия
Астана готовится к Nobel Fest & Teachers’ Summit 2024
Международная конференция писателей пройдет в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]