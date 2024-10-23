В Нацгвардии наградили солдат, задержавших закладчиков

На плацу воинской части 5573 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан за примерное и образцовое выполнение воинского долга, добросовестное и старательное исполнение возложенных задач по обеспечению общественного порядка и безопасности наградили военнослужащих, задержавших трех закладчиков наркотиков

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Гвардейцы, отличившиеся бдительностью, были награждены правами заместителя Министра внутренних дел — Главнокомандующего Национальной гвардией.

Напомним, 18 октября военнослужащие столичной бригады при несении службы в районе Есиль города Астаны задержали с поличным закладчиков наркотиков. Во время патрулирования начальник патрульной группы Ырыскелді Сайлауұлы, начальник войскового наряда Диас Пахолков и патрульные рядовые Дархан Булушев, Андрей Артамошин, Темирлан Аганкельдиев и Еламан Абиур около 20:00 на одной из улиц города заметили граждан, которые прятали что-то возле дерева. Нарушители были задержаны и доставлены в Участковый пункт полиции. В ходе проведенной экспертизы выяснилось, что найденные вещества являются синтетическими наркотиками, которые были расфасованы в 64 свертка. Таким образом бойцы предотвратили попытку дальнейшего распространения наркотических средств.

— Четверо из воинов — Ырыскелді Сайлауұлы, Дархан Булушев, Андрей Артамошин и Еламан Абиур награждены грамотой. А Диас Пахолков награжден нагрудным знаком «Қоғамдық тәртіпті сақтағаны үшін». Одному из героев Темирлану Аманкельдиеву был предоставлен краткосрочный отпуск на 10 суток, - прокомментировал заместитель командира оперативной бригады по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Тимур Рахимов.

Вручал награды отличившимся военнослужащим перед личным составом командир воинской части 5573 генерал-майор Аян Есжанов.

Военнослужащие Национальной гвардии ежедневно выполняют задачи боевой службы по охране общественного порядка, обеспечивая покой и безопасность мирных граждан в сердце столицы. Столичные гвардейцы не раз доказывали, что отвага и мужество — отличительные черты современного казахстанского военнослужащего.