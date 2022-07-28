Борцы приносят нам медали

В Польше прошел международный турнир по женской борьбе, на котором сборная Казахстана отметилась двумя медалями.

Так, в весовой категории до 55 кг Марина Кайпанова-Седнева завоевала «серебро». Чемпионкой же стала представительница Польши Роксана Засина, а бронзовые награды в активе Анны Андреевой (Румыния) и Марии Винник. Еще одна казах­станка Диана Каюмова, выступавшая в весе до 59 кг, завоевала «бронзу». Первой здесь стала Соломия Винник (Украи­на), а второй – Грейс Буллен (Норвегия). Еще одну «бронзу» турнира взяла представительница Польши Йовита Вжесень.

В это же время в Италии стартовал чемпионат мира по греко-римской борьбе среди юниоров до 17 лет. И здесь сборная Казахстана уже смогла завоевать медаль. Так, бронзовая награда оказалась у Арсена Жума, выступавшего в категории до 48 кг. В схватке за третье место он оказался сильнее Тиграна Галстяна из Армении.