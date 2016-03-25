Божко и Абдирайым покинули посты вице-министров

Глава государства освободил Владимира Божко и Бакытжана Абдирайыма от занимаемых должностей заместителя министра внутренних дел и заместителя министра юстиции соответственном в связи с переходом на другую работу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Напомним, Божко и Абдирайым избраны депутатами Мажилиса. Первый проходил по списку Ассамблеи народа Казахстана, а экс-замминстра юстиции – по партийному списку Нур Отана.
На первом пленарном заседании палаты Владимир Божко избран вице-спикером Мажилиса.
