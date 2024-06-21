Бозжира, пески Сенека и Карагие покоряют сердца путешественников

Нетронутые природные красоты, чистые песочные пляжи, десятки святых мест, удивительная флора и фауна, разнообразная и вкусная кухня, современные виды комфортного отдыха, национальный колорит. Чтобы все это увидеть, туристы из России, Китая, Европы, США и других стран все чаще стали приезжать в Мангистау.

Особой популярностью регион пользуется у бывалых туристов. Иностранцы отмечают, что одна поездка в Мангистау может заменить посещение сразу нескольких достопримечательностей на разных континентах земного шара.

Так, удивительная Долина шаров Торыш напоминает валуны Моераки в Новой Зеландии, остров Чамп на архипелаге Земля Франца-Иосифа в России, пляж шаров для боулинга в Калифорнии (США).

Пески Сенека, где любители экстремального вида спорта устраивают ралли, очень похожи на пустыню Сахара.

Впадина Карагие, расположенная в 50 км от Актау, на 132 метра ниже уровня моря. Огромная территория с живописными пейзажами напоминает знаменитый Гранд-Каньон.

Разнообразны и пляжи Мангистау. На береговой линии, растянувшейся вдоль западной части региона, можно встретить как «песчаные Мальдивы», так и красивые каменные пляжи Апулии на Ионическом побережье.

Невероятная, космическая Бозжира, по мнению американских путешественников, даже превосходит пустынные пейзажи Аризоны в США.

Аналогов знаменитой Шеркалы – одиноко стоящей горы округлой формы – просто нет, говорят ученые.

Помимо перечис­ленных достопримечательностей Мангис­тау богат подземными мечетями. Шакпак Ата, Шопан Ата, Караман Ата и Бекет Ата сохранились до наших дней практически в первозданном виде.

А еще есть черепашье озеро Саура, урочище Тамшалы, Долина зам­ков и много всего интересного. Этот край – просто настоящий оазис для любителей дикого туризма.

Как рассказали в управлении туризма региона, в 2023 году в Мангистау приехали 390 332 туриста, что на 125,8% больше по сравнению с предыдущим периодом. Общая стоимость оказанных туристических услуг достигла 15 млрд тенге, увеличившись на 31,5%. Количество объектов размещения составило 101, что на 2% больше, чем ранее. Реализовано два инвестиционных проекта на общую сумму 589 млн тенге с созданием 25 рабочих мест.

Нынешний сезон в Мангис­тау тоже обещает быть жарким. Так, к примеру, один из самых популярных пятизвездочных отелей, работающих по системе «все включено», сообщил о полном бронировании на все три месяца. Причем львиную долю путевок на курорт выкупили российские туристы.

Подтягиваются к высокому уровню и местные предприниматели. Так, на побережье построены два эко-отеля с отдельными глэмпингами, где люди могут наслаждаться природными ландшафтами вдали от ярких огней города.

Планы на Мангистау в управлении развития туризма грандиозные. Только в 2024 году на территории «Теплого пляжа» планируется реализовать три проекта на общую сумму 100 млрд тенге с созданием 150 рабочих мест: «Гольф-клуб. Гольф-отель c виллами», торговые ряды Town Center и второй этап строительства комплекса вилл и апартаментов.

Всего же, в сфере туризма в области с 2025 по 2027 год планируется реализовать 12 проектов, среди которых новые гостиничные комплексы, визит-центры (перед природными достопримечательностями), расширение пляжей и многое другое.

Эти и другие проекты, считают в управлении туризма, помогут повысить интерес к Мангистау и дадут позитивный импульс социально-экономическому развитию региона.