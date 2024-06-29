Браконьеры выплатят штрафы на сумму более 33 млн тенге

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Анастасия Михайлова

Итоги акций «Бекіре-2024» и «Нерест» были озвучены в Службе центральных коммуникаций.

фото из архива "КП"

Как отметил исполняющий обязанности председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Аян Бахиянов, в рамках акции «Бекіре-2024» инспекторы Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с коллегами из других ведомств выявили и пресекли 945 нарушений природоохранного законодательства. К административной ответственнос­ти привлечены 694 нарушителя. На злоумышленников наложено штрафов на сумму 19,4 млн тенге.

Отметим, что «Бекіре-2024» проводилась с 1 апреля по 31 мая в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях. В Атырауской области, в частности, в зоне внимания были наиболее криминогенные участки, такие как Исатайский, Жылыойский и Курмангазинский районы, Дамбинское направление, а также акватории реки Жайык в пределах Каспия государственного природного резервата «Ақжайық».

– Во всех регионах с 1 марта в зависимости от установленных мест и сроков ограничений и запретов, утвержденных приказом Комитета рыбного хозяйства, межобластными бассейновыми инспекциями рыбного хозяйства совместно с правоохранительными и природоохранными органами проведена рыбоохранная акция «Нерест». Составлено 848 протоколов об административных правонарушениях, из них 134 материала направлено в судебные органы. Наложено штрафов на сумму более 14 миллионов тенге, – добавил Аян Бахиянов.

В проводимых акциях активное участие принимали работники специализированной природоохранной прокуратуры, военнослужащие Пограничной службы КНБ, сотрудники департаментов полиции, инспекций транспорт­ного контроля и резерватов.

#штраф #браконьеры #Бекіре-2024

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