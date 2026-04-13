Национальная лига. Плей-офф.

Игры за 5-8 места

«Актобе» - «Астана» - 3:0 (25:21, 25:11, 25:18)

«Буревестник Алматы» - «Караганда - 3:0 (25:21, 25:17, 25:19)

Игры за 3-4 места

«Туран» - «Берель» - 3:2 (19:25, 22:25, 25:21, 25:23, 15:7)

Заключительный матч «бронзового финала» стал эффектным завершением всего сезона Национальной лиги Чемпионата Казахстана. Сезона, подарившего любителям волейбола массу непередаваемых эмоций!

Две стартовых партии остались за «Берелем», который, как казалось, смог лучше восстановиться после двух предыдущих матчей. Однако в третьем сете проблемы усть-каменогорской команды всё же начали сказываться. В первую очередь, трудности возникли с доводкой и завершением атак. Да и в защите получалось далеко не всё. Головной болью для команды Владимира Васовича стала игра на сетке Елены Самойленко, которая за счёт опыта раз за разом опережала соперниц.

Выиграв третью партию, «Туран» смог навязать борьбу и в четвёртой. Долгое время казалось, что чаша весов всё же склонится на сторону «Береля», но концовку более собрано и организованно провели Самойленко и Ко.

Тай-брейк стал для усть-каменогорской команды ледяным душем. Рывок 7:0 от «Турана» если и не снимал вопрос о победителе, то делал шансы «Береля» минимальными. Команда опытнейшего Аскара Шалкибекова без лишней нервотрёпки довела дело до волевой победы и завоевала заслуженную «бронзу»!

Лучшие игроки матча Александра Мещанинова («Туран») и Юлия Дымар («Берель».)

По окончании матча призёров турнира и болельщиков ждала торжественная церемония награждения, в которой приняли участие Министр финансов Республики Казахстан, Президент Казахстанской федерации волейбола МадиТокешовичТакиев, аким Жетысуской области Бейбит Оксикбаевич Исабаев, первый заместитель председателя Национального Банка Ерулан Кенжебекович Жамаубаев, первый вице-президент Казахстанской Федерации волейбола Арман Нурланович Кабесов и заместитель председателя АО «Финансовый Центр» Хамит Болатович Кунарбаев.

Символическая сборная Национальной лиги Чемпионата Казахстана 2025/2026 г.

Связующая – Дарья Шаргородская («Жетысу»)

Диагональная – Анет Альфонсо Бенитес («Куаныш»)

Доигровщицы – Сана Анаркулова («Куаныш») и ИывенМяо («Жетысу»)

Центральные блокирующие – Валерия Якутина («Жетысу») и Елена Самойленко («Туран»)

Либеро – Сабира Бекишева («Куаныш»)

MVP – Мария Фролова («Жетысу»)

Итоговое положение команд