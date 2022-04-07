Бросился на помощь, пока люди проходили мимо: поступок актауского полицейского восхитил Казнет (видео)

Полицейский в городе Актау оказал первую медицинскую помощь мужчине, потерявшему сознание. Видео, снятое очевидцем события, попало в Сеть, сообщает Kazpravda.kz.

Как сообщается в аккаунте в Instagram Департамента полиции Мангистауской области, инцидент произошел утром 6 апреля в 15-ом микрорайоне, перед ЖК «Таншолпан». Мужчина внезапно потерял сознание.

Благо, в тот момент сотрудник батальона патрульной полиции Еркебулан Кенган дежурил на пешеходном переходе и увидел случившееся. Он сразу же подошёл к мужчине и оказал первую медицинскую помощь. После чего вызвал скорую помощь, и пострадавшего доставили в больницу.

Видео собрало множество лайков и комментариев. Пользователи Сети восхитились благородным поступком стража порядка и выразили недоумение тем, как люди спокойно проходят мимо, даже не пытаясь предложить помощь.