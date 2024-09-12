Будем дружить театрами

Статьи
96
Елена Левкович
корреспондент

Акмолинский театр русской драмы, Санкт-Петербургский ТЮЗ и Белорусский государственный театр юного зрителя договорились о сотрудничестве.

фото от Русского дома

Торжественная церемония подписания трехстороннего казах­станско-российско-белорусского меморандума состоялась в посольстве Беларуси в Казахстане.

Радетели Мельпомены приз­вали творческие коллективы стран СНГ объединять усилия для помощи молодежи в выборе нравственных и духовных ориентиров, приобщать подрастающее поколение к историческим традициям и культурным ценностям наших народов.

Что это значит для казахстанской аудитории? То, что в скором будущем казахстанский зритель сможет увидеть самые интерес­ные постановки не только российских, но и ведущих белорусских театров.

Свидетельством сотрудничест­ва и теперь уже дружбы стали гастроли в столице Казахстана Санкт-Петербургского театра юных зрителей им. А. А. Брянцева. Прославленный коллектив представил неординарное прочтение повести Н. В. Гоголя «Нос». Автором инсценировки и постановщиком спектакля стал молодой талантливый режиссер Тимур Кулов, вполне заслуженно считающийся восходящей звездой современного российского театра.

Спектакль и правда необычен. Коллежский асессор у Кулова вовсе не носит классический мундир позапрошлого века, а выглядит вполне себе в духе нынешнего времени – в стильном плаще и с не менее стильной стрижкой «под ноль». Да и остальные персонажи, музыкальное сопровож­дение, весь антураж – наши, из современности.

Нельзя не отметить потрясающую игру «майора Ковалева», их было сразу два – одну из ролей «безносого майора» блистательно исполнила... актриса Анна Лебедь.

А еще театральные гости дали серию мастер-классов для студентов Казахского национального университета искусств, поделились профессиональными секретами и творческими планами с коллегами из театров Астаны.

#казахстан #сотрудничество #Россия #меморандум #Беларусь #театры

Популярное

Все
Зеленый фонд Алматы нуждается в реконструкции
В Астане планируют организовать производство по выпуску мини-гидроэлектростанций
«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»
Костанайцам простят неустойку
Дождевые завесы заметно осложнили уборочную страду
Развитие энергетики нельзя политизировать
В Таразе назван лучший знаток казахского языка
Будем дружить театрами
Танец души на холсте
А у нас будет газ!
Иностранные гости говорят об Играх кочевников
Влажное зерно требует сушки
Мониторить эмиссии и высаживать леса
Уборка выходит на финишную прямую
Аграрным опытом поделятся Нидерланды
Субсидирование начнется в сентябре
Подписан меморандум с UNWTO
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже
Слово ученого должно быть убедительным
Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области
Рожденный на благо своей страны
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Когда дадут отопление в Астане
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
На энергетической безопасности экономить... опасно
Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Взрастим своих Курчатовых!
Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье
Референдум в новых законодательных условиях
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Уборка выходит на финишную прямую
Влажное зерно требует сушки
А у нас будет газ!
Танец души на холсте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]