Будем дружить театрами Статьи 12 сентября 2024 г. 0:35 96 Елена Левкович корреспондент Акмолинский театр русской драмы, Санкт-Петербургский ТЮЗ и Белорусский государственный театр юного зрителя договорились о сотрудничестве. фото от Русского дома Торжественная церемония подписания трехстороннего казахстанско-российско-белорусского меморандума состоялась в посольстве Беларуси в Казахстане. Радетели Мельпомены призвали творческие коллективы стран СНГ объединять усилия для помощи молодежи в выборе нравственных и духовных ориентиров, приобщать подрастающее поколение к историческим традициям и культурным ценностям наших народов. Что это значит для казахстанской аудитории? То, что в скором будущем казахстанский зритель сможет увидеть самые интересные постановки не только российских, но и ведущих белорусских театров. Свидетельством сотрудничества и теперь уже дружбы стали гастроли в столице Казахстана Санкт-Петербургского театра юных зрителей им. А. А. Брянцева. Прославленный коллектив представил неординарное прочтение повести Н. В. Гоголя «Нос». Автором инсценировки и постановщиком спектакля стал молодой талантливый режиссер Тимур Кулов, вполне заслуженно считающийся восходящей звездой современного российского театра. Спектакль и правда необычен. Коллежский асессор у Кулова вовсе не носит классический мундир позапрошлого века, а выглядит вполне себе в духе нынешнего времени – в стильном плаще и с не менее стильной стрижкой «под ноль». Да и остальные персонажи, музыкальное сопровождение, весь антураж – наши, из современности. Нельзя не отметить потрясающую игру «майора Ковалева», их было сразу два – одну из ролей «безносого майора» блистательно исполнила... актриса Анна Лебедь. А еще театральные гости дали серию мастер-классов для студентов Казахского национального университета искусств, поделились профессиональными секретами и творческими планами с коллегами из театров Астаны. #казахстан #сотрудничество #Россия #меморандум #Беларусь #театры