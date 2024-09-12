Будем дружить театрами

Торжественная церемония подписания трехстороннего казах­станско-российско-белорусского меморандума состоялась в посольстве Беларуси в Казахстане.

Радетели Мельпомены приз­вали творческие коллективы стран СНГ объединять усилия для помощи молодежи в выборе нравственных и духовных ориентиров, приобщать подрастающее поколение к историческим традициям и культурным ценностям наших народов.

Что это значит для казахстанской аудитории? То, что в скором будущем казахстанский зритель сможет увидеть самые интерес­ные постановки не только российских, но и ведущих белорусских театров.

Свидетельством сотрудничест­ва и теперь уже дружбы стали гастроли в столице Казахстана Санкт-Петербургского театра юных зрителей им. А. А. Брянцева. Прославленный коллектив представил неординарное прочтение повести Н. В. Гоголя «Нос». Автором инсценировки и постановщиком спектакля стал молодой талантливый режиссер Тимур Кулов, вполне заслуженно считающийся восходящей звездой современного российского театра.

Спектакль и правда необычен. Коллежский асессор у Кулова вовсе не носит классический мундир позапрошлого века, а выглядит вполне себе в духе нынешнего времени – в стильном плаще и с не менее стильной стрижкой «под ноль». Да и остальные персонажи, музыкальное сопровож­дение, весь антураж – наши, из современности.

Нельзя не отметить потрясающую игру «майора Ковалева», их было сразу два – одну из ролей «безносого майора» блистательно исполнила... актриса Анна Лебедь.

А еще театральные гости дали серию мастер-классов для студентов Казахского национального университета искусств, поделились профессиональными секретами и творческими планами с коллегами из театров Астаны.