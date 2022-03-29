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Будет исполнено
Тусупбекова Лаура

Проблемы исполнительного производства были обсуждены в ходе правительственного часа в Мажилисе.

Особый акцент во время обсуж­дения был сделан на проблему исполнения судебных актов по алиментным делам, которых на сегодняшний день насчитывается 282 279. При этом в стране нет действенного правового механизма выявления реальных доходов должника.

Как отмечали депутаты, сегодня должники по алиментам могут иметь разные источники заработка, которые практически не представляется возможным выявить в силу несовершенства законодательства. Часто работодатели идут на сговор с должниками по алиментам, занижая им сумму официальной заработной платы, что по большому счету является пособничеством в получении теневых доходов должником по алиментам. Существует практика, когда суды при образовании у должника задолженности налагают на него штраф, что еще больше повергает неплательщика по алиментам в долговую яму, превращая судебный акт в заведомо неисполнимый.

В связи с этим решение проб­лемы депутат Магеррам Магеррамов видит в создании Государственного алиментного фонда, принцип работы которого будет строиться на выплате детям алиментов из этого фонда с последующим взысканием с должника выплаченной суммы.

– В таких странах, как Латвия, Литва, Польша, Франция, создание государственных алиментных фондов оказалось эффективной мерой решения обоз­наченной проблемы, – привел аргументы мажилисмен.

Между тем, комментируя вопрос в интервью журналистам, министр юстиции Канат Мусин отметил, что перенос бремени выплаты алиментов с родителей на государство сложно назвать справедливым подходом, а кроме того, дестимулирует неплательщиков.

В целом, отметил Канат Мусин, в прошлом году к уголовной ответственности за неуплату алиментов привлечены 316 должников. В 2019 году их было всего 62. К административной ответственности в 2021 году привлечено более 6 тыс. должников.

Еще одной большой и практически не решаемой остается проб­лема уведомления сторон. Сейчас в системе АИС ОИП уже внедрено СМС-извещение. Но эта мера неэффективна, поскольку не обеспечивает гарантированной доставки сообщения именно должнику или взыскателю. Очевидно и то, что направление уведомлений по почте – это уже архаизм, как по срокам доставки, так и по стоимости. В правовой системе государства, в которой своевременное уведомление должника является обязательным условием применения тех или иных принудительных мер, наличие системы гарантированного уведомления – насущная необходимость. Как сообщил Канат Мусин, Минюст в настоящее время работает над практической реализацией этого вопроса. Есть видение, что это будет национальный центр уведомлений.

Как известно, согласно закону, процессуальные решения ЧСИ обжалуются только в суде. Судебные разбирательства по таким искам, включая все инстанции, могут длиться 11 и более месяцев.

Все это время исполнение решения стоит. Люди не могут получить то, что уже взыскано в их пользу судом. Нередко должники злоупотребляют правом обжалования, используют его для затягивания процесса исполнения и за это время прячут имущество и деньги. Судебная практика показывает, что около 200 исков к ЧСИ в судах закончено примирением и более тысячи – отзывом иска.

Разрешение спора происходит на досудебной стадии, на уровне региональных палат.

– Полагаем, что надо легализовать такую практику и наделить полномочиями по отмене решений ЧСИ должностных лиц региональных палат. Это в разы сократит время рассмотрения споров и положительно отразится на защите прав сторон, – считает глава Минюста.

И еще одно важное предложение озвучил министр. По его мнению, пришло время для разработки проекта закона «О принудительном исполнении» в новой редакции с учетом передового международного опыта, потенциала правовой науки и практики применения.

– В концепции законопроекта следует проработать вопросы соблюдения баланса прав сторон исполнения, защиты прав покупателей при приобретении имущества с торгов, усовершенствования организации работы республиканской палаты частных судебных исполнителей, регулирования деятельности помощников ЧСИ, – отметил Канат Мусин.

В ходе заседания депутаты также подняли проблему низкой квалификации судебных исполнителей. По информации Административной коллегии Верховного суда, за 9 месяцев 2021–2022 гг. в суды поступило свыше 19 тыс. исков. Из них на действия судебных исполнителей – 6 281 иск, что составляет 33%. Больше всего в городах Нур-Султане и Алматы.

– Судебные исполнители признали свои ошибки в суде и завершили примирением 1 456 дел, 1 299 дел были отозваны истцами ввиду урегулирования спора. Суд рассмотрел по существу 2 014 дел, из них удовлетворено – 45%, а отказано – 55%. То есть почти каждый второй иск на действия или бездействие судебных исполнителей был признан обоснованным, – констатировал депутат Арман Кожахметов.

Также поднимались проблемы направления на принудительное исполнение уже оплаченных штрафов и налогов, единовременной блокировки всех счетов долж­ника, отсутствия коммуникаций между взыскателем, должником и судебным исполнителем, а также длительного неисполнения исполнительных документов.

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