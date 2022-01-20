Будущее нашей страны

На сегодня в Акмолинской области в возрасте от 14 до 29 лет проживает свыше 153 тыс. молодых людей, это примерно 20% от общего количества населения. Вопросам трудоустройства и занятости молодежи в регионе уделяется самое пристальное внимание.

Государственными органами и организациями реализуется целая система мероприятий для оказания содействия молодежи в поиске работы. К примеру, в рамках госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» с 2020 года специально для выпускников колледжей и вузов реализуется проект «Первое рабочее место». Преимущество отдается членам многодетных и малообеспеченных семей, трудоспособным инвалидам.

– Программа рассчитана для выпускников, ищущих работу впервые, безработных лиц, независимо от регистрации в центре занятости населения, из числа молодежи не старше 29 лет, в том числе категории NEET, не имеющих опыта работы. Участники проекта имеют возможность трудоустроиться на постоянную работу сроком не менее двух лет. Работодатель заключает договор о трудоустройстве участника проекта с центром занятости населения, с субсидированием ежемесячной оплаты его труда в размере 20 МРП, – рассказала руководитель отдела занятос­ти г. Кокшетау Асыл Молдиярова.

Кроме того, для оказания содействия выпускникам в получении первоначального опыта работы по полученной профессии центром занятости населения организуется еще одна мера содействия – молодежная практика.

– Рабочие места для прохож­дения молодежной практики создаются на предприятиях и в организациях всех форм собственности. Ежемесячный размер заработной платы составляет 25 МРП. К сожалению, работа по молодежной практике носит временный характер, ее продолжительность не более шести месяцев. Однако в своем выступлении 11 января Глава государства дал поручение Правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности практики и размера заработной платы участникам вышеуказанных проектов. Это весомая поддержка для молодежи, так как не все могут сразу трудо­устроиться по завершении молодежной практики, – говорит Асыл Молдиярова.

19-летняя Камиля Мырзабек в июле прошлого года после окончания колледжа культуры им. Акана-серэ, получив диплом дизайнера, в поисках работы обратилась в городской центр занятости населения.

– Специалисты центра помог­ли мне найти работу по проекту «Первое рабочее место». Сейчас я работаю дизайнером в Доме моды «Акай», работа мне очень нравится. Посмотрев выступление Президента, я была рада услышать об увеличении срока продолжительности программы, а также размера заработной платы. Убедилась, что Глава государства уделяет большое внимание молодым людям, в том числе их дальнейшему трудо­устройству. Благодарю государство за поддержку молодежи, – говорит девушка.

В 2021 году, по данным Цент­ра занятости населения Кокшетау, в поисках работы к ним обратились 3 028 человек, трудоустрое­ны 2 218. На предприятиях сферы промышленнос­ти, малого и среднего бизнеса создано 2 675 новых рабочих мест. 100 человек нап­равили на молодежную прак­тику, 7 были трудоустроены по проекту «Первое рабочее место».

Кроме того, большим подспорь­ем для молодежи стал проект «Бас­тау Бизнес», тоже реализую­щийся в рамках госпрограммы «Еңбек». К примеру, 23-летняя жительница г. Державинска Жаркаинского района Екатерина Саксина, пройдя обу­чение по проекту, получила грант в размере 583 400 тенге (200 МРП) для открытия собственного дела. На полученные средства она приоб­рела необходимое оборудование и открыла мини-кондитерскую. Сегодня ее продукция пользуется большим спросом среди населения.

– В выступлении Президента Касым-Жомарта Токаева я услышала, что он дал поручение Правительству увеличить государственные гранты в 2 раза, до 400 МРП, а это свыше 1,2 миллиона тенге. Это очень хороший стимул для безработных граждан, для развития своего собственного бизнеса, – считает теперь уже бизнес-леди Екатерина Саксина.

По информации облуправления координации занятости и социальных программ, государственные гранты будут выдаваться для приобретения технологичес­кого оборудования. В текущем году грантами планируется охватить порядка 800 человек, из них 260 относятся к категории молодежи.